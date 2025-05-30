Почему челябинские семьи сметают с рынка сталинки в центре города. Фото

Челябинские семьи скупают сталинки в центре из-за качества домов и доступных цен
© Служба новостей «URA.RU»
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Сталинки в основном расположены в местах с развитой инфраструктурой
Сталинки в основном расположены в местах с развитой инфраструктурой Фото:

В Челябинске наблюдается стремительный рост спроса на квартиры в старом фонде в центральном районе города. После отмены льготной ипотеки и общего повышения цен, сталинки стали наиболее доступным вариантом для многих семей. Особенно использующих маткапитал при покупке такой недвижимости. Средняя цена домов сталинской эпохи — 90 000 рублей за квадратный метр. Об этом URA.RU сообщил руководитель АН «А1» Степан Подпятников.

«Сейчас в Челябинске все новое жилье дорожает, а цены на сталинки, в том числе и в центре города, остаются на достойном уровне, во вполне доступной ценовой категории. При этом челябинцы понимают все преимущества сталинок. В первую очередь то, что тогда строили качественно, и большое количество зданий имеет железобетонные перекрытия. Дома тогда возводили качественными, они до сих пор служат верой и правдой», — сообщил Подпятников.

Также Подпятников отметил, что сталинки расположены в местах с развитой инфраструктурой. Причем, это касается не только центра города, но и других районов.

Кроме того, квартиры в домах сталинской эпохи обладают большими пpeимущeствами перeд типoвой заcтpойкой. Все они рaзpабaтывaлись пo индивидуaльным проектaм. В отличие от типового жилья у подобной недвижимости высокие потолки, большой метраж жилых комнат, кухонь, коридоров. Также в сталинках толстые стены, гарантирующие хорошую звукоизоляцию и тепло в холодное время года. К преимуществам сталинок можно отнести и большие окна с широкими подоконниками и небольшое число соседей.

Квартиры в домах сталинской эпохи обладают большими пpeимущeствами перeд типoвой заcтpойкой, ведь все они рaзpабaтывaлись пo индивидуaльным проектaм
Квартиры в домах сталинской эпохи обладают большими пpeимущeствами перeд типoвой заcтpойкой, ведь все они рaзpабaтывaлись пo индивидуaльным проектaм
Фото:

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В Челябинске наблюдается стремительный рост спроса на квартиры в старом фонде в центральном районе города. После отмены льготной ипотеки и общего повышения цен, сталинки стали наиболее доступным вариантом для многих семей. Особенно использующих маткапитал при покупке такой недвижимости. Средняя цена домов сталинской эпохи — 90 000 рублей за квадратный метр. Об этом URA.RU сообщил руководитель АН «А1» Степан Подпятников. «Сейчас в Челябинске все новое жилье дорожает, а цены на сталинки, в том числе и в центре города, остаются на достойном уровне, во вполне доступной ценовой категории. При этом челябинцы понимают все преимущества сталинок. В первую очередь то, что тогда строили качественно, и большое количество зданий имеет железобетонные перекрытия. Дома тогда возводили качественными, они до сих пор служат верой и правдой», — сообщил Подпятников. Также Подпятников отметил, что сталинки расположены в местах с развитой инфраструктурой. Причем, это касается не только центра города, но и других районов. Кроме того, квартиры в домах сталинской эпохи обладают большими пpeимущeствами перeд типoвой заcтpойкой. Все они рaзpабaтывaлись пo индивидуaльным проектaм. В отличие от типового жилья у подобной недвижимости высокие потолки, большой метраж жилых комнат, кухонь, коридоров. Также в сталинках толстые стены, гарантирующие хорошую звукоизоляцию и тепло в холодное время года. К преимуществам сталинок можно отнести и большие окна с широкими подоконниками и небольшое число соседей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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