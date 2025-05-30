На автодороге в Северной Осетии произошла серьезная авария, в результате которой погибли пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России.
«К сожалению, погибли пять человек», — пишет МЧС в официальном telegram-канале. Еще двое были госпитализированы.
Инцидент произошел на автодороге Дзуарикау — станица Архонская. На трассе столкнулись два легковых автомобиля. Удар был настолько сильным, что несколько человек оказались заблокированы в салонах транспортных средств. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС. В ликвидации последствий аварии были задействованы 13 специалистов и 3 единицы техники. Спасатели обесточили автомобили, отключили газобаллонное оборудование и провели деблокировку пострадавших.
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