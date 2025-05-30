Пять человек погибли в страшной аварии в Северной Осетии. Фото

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На трассе столкнулись два легковых автомобиля
На трассе столкнулись два легковых автомобиля Фото:

На автодороге в Северной Осетии произошла серьезная авария, в результате которой погибли пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России.

«К сожалению, погибли пять человек», — пишет МЧС в официальном telegram-канале. Еще двое были госпитализированы.

Инцидент произошел на автодороге Дзуарикау — станица Архонская. На трассе столкнулись два легковых автомобиля. Удар был настолько сильным, что несколько человек оказались заблокированы в салонах транспортных средств. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС. В ликвидации последствий аварии были задействованы 13 специалистов и 3 единицы техники. Спасатели обесточили автомобили, отключили газобаллонное оборудование и провели деблокировку пострадавших.

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На автодороге в Северной Осетии произошла серьезная авария, в результате которой погибли пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России. «К сожалению, погибли пять человек», — пишет МЧС в официальном telegram-канале. Еще двое были госпитализированы. Инцидент произошел на автодороге Дзуарикау — станица Архонская. На трассе столкнулись два легковых автомобиля. Удар был настолько сильным, что несколько человек оказались заблокированы в салонах транспортных средств. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС. В ликвидации последствий аварии были задействованы 13 специалистов и 3 единицы техники. Спасатели обесточили автомобили, отключили газобаллонное оборудование и провели деблокировку пострадавших.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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