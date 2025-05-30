Разработка пермяков позволит обеспечить военных и МЧС с помощью беспилотников устойчивой связью

В Перми представили систему ТеТ, призванную значительно облегчить прокладку связи. Разработчиком является компания «ВР». Как пояснил URA.RU ее основатель Виктор Ракшин, прокладка оптоволокна осуществляется беспилотниками-как наземными, так и воздушными. Применять ее можно в том числе, в зоне цифровой зашумленности и там, где работают средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), к примеру, в зоне СВО.
«Система может быть востребована и на линии фронта. Мы уже начали поставки в Центры НВП квалифицированных связистов России. Подключается она к беспилотнику с открытым протоколом. Наземная станция находится у пилота, который при этом может присутствовать в любой точке России. Управление прокладкой оптоволокна происходит там, где нет никакой связи в принципе (например, в шахте глубоко под землей или в лесу) а также там, работают средства РЭБ. Вообще это многосетевое устройство. К примеру, через него можно подключить роутер со скоростью 1Гб/сек.», — пояснил Ракшин.
Ожидается, что разработка будет востребована как военнослужащими, так и гражданскими службами и промышленными компаниями. Стоимость комплекта, в который входят сменные катушки с оптоволокном, наземная станция, бортовой модуль и мост, не превышает 100 тысяч рублей. Программное обеспечение, разработчиком которого также являются пермяки, поможет связисту (пилоту) рассчитать маршрут для прокладки оптоволокна. Оно закодировано по ГОСТу, и в случае если попадания третьим лицам его копирование или повторение невозможно
Ракшин надеется, что система сможет составить конкуренцию китайским устройствам. Он акцентирует внимание на том, что дроны на радиоволне уступают дронам на оптоволокне как по дальности использования, так и по скорости передачи данных. «К тому же, радиоволну можно „обмануть“. Существуют специальные службы, которые делают подмену радиоволн, тем самым, путают координаты БПЛА. Также работе беспилотников на радиоволне зачастую мешают вышки связи и ЛЭП — они создают зашумленность, что, практически сводит на нет управление дроном», — добавляет Ракшин.
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