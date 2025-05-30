Москва оставляет за собой право рассматривать любые возможные меры в ответ на поставки немецких ракет Taurus Украине, расценивая подобные действия как недопустимые. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
«Москва в случае поставок немецких [ракет] Taurus Киеву будет рассматривать „все опции“ для адекватного ответа на этот недопустимый шаг», — сказал Небензя. Об этом он заявил в ходе заседания Совета Безопасности ООН по Украине.
Ранее ведущие западные страны, включая Германию, отменили ограничения на использование Украиной дальнобойного вооружения и рассматривают возможность передачи Киеву ракет Taurus. Российские власти неоднократно подчеркивали, что такие шаги усиливают эскалацию конфликта и направлены на срыв мирных переговоров, а Москва оставляет за собой право на ответные меры. На этом фоне Россия инициировала заседание Совбеза ООН, выразив обеспокоенность угрозами мировой стабильности.
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