«После смерти»: Володина обозначила сроки, когда «разоблачит» Гузееву

Бывшая ведущая передачи «Давай поженимся!» Василиса Володина на днях пообещала «разоблачить» Ларису Гузееву. С такими громкими заголовками появились новостные статьи. Но в беседе с URA.RU телеведущая прояснила свою позицию.
«Конечно, мне есть, что сказать. Но я не собираюсь этого делать. Может, перед смертью своей или после чужой смерти напишу мемуары на эту тему», — отрезала Володина.
Василиса пояснила: ей неинтересно, что там о ней говорит бывшая коллега, с которой у них случился конфликт. Володина последние пять лет не думала о Гузеевой. Что касается колких высказываний Ларисы, то об этом стоит поговорить с ее психологом, если таковой имеется, пояснила собеседница агентства.
«Это чужие эмоции. Надо к ней обращаться, чтобы она объяснила. Это эмоциональная беда: человек в процессе разговора несколько раз меняет свое мнение», — парировала Володина.
Ранее Лариса Гузеева обвинила эксперта по звездам в предательстве. Гузеева осталась крайне недовольна уходом Володиной из шоу «Давай поженимся» в 2020 году. Василиса работала в качестве эксперта в шоу с Гузеевой на Первом канале с 2008 года.
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