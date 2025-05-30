«После смерти»: Володина обозначила сроки, когда «разоблачит» Гузееву

Телеведущая Володина: мне есть, что сказать о Гузеевой
© Служба новостей «URA.RU»
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Василиса давно отпустила скандальную ситуацию
Василиса давно отпустила скандальную ситуацию Фото:

Бывшая ведущая передачи «Давай поженимся!» Василиса Володина на днях пообещала «разоблачить» Ларису Гузееву. С такими громкими заголовками появились новостные статьи. Но в беседе с URA.RU телеведущая прояснила свою позицию.

«Конечно, мне есть, что сказать. Но я не собираюсь этого делать. Может, перед смертью своей или после чужой смерти напишу мемуары на эту тему», — отрезала Володина.

Василиса пояснила: ей неинтересно, что там о ней говорит бывшая коллега, с которой у них случился конфликт. Володина последние пять лет не думала о Гузеевой. Что касается колких высказываний Ларисы, то об этом стоит поговорить с ее психологом, если таковой имеется, пояснила собеседница агентства.

«Это чужие эмоции. Надо к ней обращаться, чтобы она объяснила. Это эмоциональная беда: человек в процессе разговора несколько раз меняет свое мнение», — парировала Володина.

Ранее Лариса Гузеева обвинила эксперта по звездам в предательстве. Гузеева осталась крайне недовольна уходом Володиной из шоу «Давай поженимся» в 2020 году. Василиса работала в качестве эксперта в шоу с Гузеевой на Первом канале с 2008 года.

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Бывшая ведущая передачи «Давай поженимся!» Василиса Володина на днях пообещала «разоблачить» Ларису Гузееву. С такими громкими заголовками появились новостные статьи. Но в беседе с URA.RU телеведущая прояснила свою позицию. Василиса пояснила: ей неинтересно, что там о ней говорит бывшая коллега, с которой у них случился конфликт. Володина последние пять лет не думала о Гузеевой. Что касается колких высказываний Ларисы, то об этом стоит поговорить с ее психологом, если таковой имеется, пояснила собеседница агентства. «Это чужие эмоции. Надо к ней обращаться, чтобы она объяснила. Это эмоциональная беда: человек в процессе разговора несколько раз меняет свое мнение», — парировала Володина. Ранее Лариса Гузеева обвинила эксперта по звездам в предательстве. Гузеева осталась крайне недовольна уходом Володиной из шоу «Давай поженимся» в 2020 году. Василиса работала в качестве эксперта в шоу с Гузеевой на Первом канале с 2008 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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