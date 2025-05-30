В Челябинске в августе пройдет маскарад

Челябинский театр кукол покажет на улице спектакль с элементами маскарада
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В Челябинске пройдет маскарад
В Челябинске пройдет маскарад Фото:

Челябинский театр кукол в августе на улице покажет спектакль «Куклы в городе Че» с элементами театрализованного шествия и маскарада. Информацию об этом URA.RU подтвердил министр культуры региона Алексей Бетехтин.

«Это будет кукольный спектакль с элементами театрализованного шествия и маскарада. Авторами постановки стали режиссер и художник московского Первого театра, супруги Юрия и Ольга Устюговы, они родом из Челябинска», — сообщил URA.RU Бетехтин. 

Спектакль откроет новый сезон театра кукол имени Вольховского. Он состоится в августе, но точная дата пока обсуждается. Куклы пройдут по улице, будут яркие декорации и спецэффекты. Участие зрителей не предполагается. 

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Челябинский театр кукол в августе на улице покажет спектакль «Куклы в городе Че» с элементами театрализованного шествия и маскарада. Информацию об этом URA.RU подтвердил министр культуры региона Алексей Бетехтин. «Это будет кукольный спектакль с элементами театрализованного шествия и маскарада. Авторами постановки стали режиссер и художник московского Первого театра, супруги Юрия и Ольга Устюговы, они родом из Челябинска», — сообщил URA.RU Бетехтин.  Спектакль откроет новый сезон театра кукол имени Вольховского. Он состоится в августе, но точная дата пока обсуждается. Куклы пройдут по улице, будут яркие декорации и спецэффекты. Участие зрителей не предполагается. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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