В Челябинске в августе пройдет маскарад

Челябинский театр кукол в августе на улице покажет спектакль «Куклы в городе Че» с элементами театрализованного шествия и маскарада. Информацию об этом URA.RU подтвердил министр культуры региона Алексей Бетехтин.
«Это будет кукольный спектакль с элементами театрализованного шествия и маскарада. Авторами постановки стали режиссер и художник московского Первого театра, супруги Юрия и Ольга Устюговы, они родом из Челябинска», — сообщил URA.RU Бетехтин.
Спектакль откроет новый сезон театра кукол имени Вольховского. Он состоится в августе, но точная дата пока обсуждается. Куклы пройдут по улице, будут яркие декорации и спецэффекты. Участие зрителей не предполагается.
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