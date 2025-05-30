США решили обложить огромной пошлиной российскую нефть для Китая и Индии

США намерены ввести 500-процентные пошлины на нефть для всех партнеров России
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Российскую нефть обложат дополнительными санкциями
Российскую нефть обложат дополнительными санкциями Фото:

США намерены ввести 500-процентные пошлины на импорт нефти для всех стран, продолжающих закупать топливо у России, включая Китай и Индию. Об этом заявил сенатор Ричард Блюменталь во время визита в Киев.

«Мы собираемся ввести 500-процентные пошлины на любую нефть, поступающую от России — вне зависимости от того, кто покупатель. Такие меры коснутся и Китая, и Индии», — отметил сенатор, пишет Bloomberg. Блюменталь также уточнил, что американские законодатели намерены согласовать данный подход с союзниками, включая Францию.

Ранее о планах ввести 500-процентные пошлины на импорт энергоносителей для стран, продолжающих закупать российскую нефть, заявлял сенатор США Линдси Грэм (признан террористом и экстремистом в РФ). Он подчеркивал, что эти меры направлены на усиление давления на Москву и должны подтолкнуть Россию к переговорам по урегулированию конфликта на Украине. Законопроект предусматривает торговую изоляцию России и согласование санкций с союзниками США.

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США намерены ввести 500-процентные пошлины на импорт нефти для всех стран, продолжающих закупать топливо у России, включая Китай и Индию. Об этом заявил сенатор Ричард Блюменталь во время визита в Киев. «Мы собираемся ввести 500-процентные пошлины на любую нефть, поступающую от России — вне зависимости от того, кто покупатель. Такие меры коснутся и Китая, и Индии», — отметил сенатор, пишет Bloomberg. Блюменталь также уточнил, что американские законодатели намерены согласовать данный подход с союзниками, включая Францию. Ранее о планах ввести 500-процентные пошлины на импорт энергоносителей для стран, продолжающих закупать российскую нефть, заявлял сенатор США Линдси Грэм (признан террористом и экстремистом в РФ). Он подчеркивал, что эти меры направлены на усиление давления на Москву и должны подтолкнуть Россию к переговорам по урегулированию конфликта на Украине. Законопроект предусматривает торговую изоляцию России и согласование санкций с союзниками США.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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