США намерены ввести 500-процентные пошлины на импорт нефти для всех стран, продолжающих закупать топливо у России, включая Китай и Индию. Об этом заявил сенатор Ричард Блюменталь во время визита в Киев.
«Мы собираемся ввести 500-процентные пошлины на любую нефть, поступающую от России — вне зависимости от того, кто покупатель. Такие меры коснутся и Китая, и Индии», — отметил сенатор, пишет Bloomberg. Блюменталь также уточнил, что американские законодатели намерены согласовать данный подход с союзниками, включая Францию.
Ранее о планах ввести 500-процентные пошлины на импорт энергоносителей для стран, продолжающих закупать российскую нефть, заявлял сенатор США Линдси Грэм (признан террористом и экстремистом в РФ). Он подчеркивал, что эти меры направлены на усиление давления на Москву и должны подтолкнуть Россию к переговорам по урегулированию конфликта на Украине. Законопроект предусматривает торговую изоляцию России и согласование санкций с союзниками США.
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