26 мая 2025

Сенатор-террорист из США пытается запугать Россию новыми санкциями

Сенатор США Грэм: Россию ждут новые санкции
© Служба новостей «URA.RU»
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Грэм* (седой) сделал неосторожное высказывание
Грэм* (седой) сделал неосторожное высказывание Фото:

России необходимо сделать шаги по урегулированию конфликта на Украине, иначе против Москвы будут введены новые жесткие санкции. Такое заявление сделал сенатор США Линдси Грэм (внесенного в список террористов и экстремистов в РФ). 

«Я координировал с Белым домом работу над законом о санкциях против России с самого начала. Этот закон поставит Россию в торговую изоляцию, вводя 500% пошлины для любой страны, покупающей российские энергоносители. <...> Если Китай или Индия прекратят покупать дешевую нефть, военная машина Путина остановится», — заявил Грэм The Wall Street Journal.

Ранее Грэм уже информировал европейских лидеров о планах по продвижению через Конгресс США новых санкций против России, если президент Владимир Путин не проявит готовности к диалогу по Украине. Законопроект предусматривает введение 500-процентных тарифов на импорт из стран, покупающих российские энергоносители, что, по мнению его инициаторов, должно усилить давление на Москву и подтолкнуть ее к мирным переговорам.

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России необходимо сделать шаги по урегулированию конфликта на Украине, иначе против Москвы будут введены новые жесткие санкции. Такое заявление сделал сенатор США Линдси Грэм (внесенного в список террористов и экстремистов в РФ).  «Я координировал с Белым домом работу над законом о санкциях против России с самого начала. Этот закон поставит Россию в торговую изоляцию, вводя 500% пошлины для любой страны, покупающей российские энергоносители. <...> Если Китай или Индия прекратят покупать дешевую нефть, военная машина Путина остановится», — заявил Грэм The Wall Street Journal. Ранее Грэм уже информировал европейских лидеров о планах по продвижению через Конгресс США новых санкций против России, если президент Владимир Путин не проявит готовности к диалогу по Украине. Законопроект предусматривает введение 500-процентных тарифов на импорт из стран, покупающих российские энергоносители, что, по мнению его инициаторов, должно усилить давление на Москву и подтолкнуть ее к мирным переговорам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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