Стал известен самый убыточный клуб России

Московский «Спартак» стал самым убыточным клубом среди всех участников Российской Премьер-Лиги по итогам 2024 года. Об этом свидетельствуют сведения, приведенные в финансовом отчете клубов РПЛ, опубликованном на официальном портале Российского футбольного союза (РФС).
Согласно опубликованному документу, убыток «Спартака» до уплаты налогов за прошедший год составил 2,618 миллиарда рублей. Второе место по данному показателю занял столичный «Локомотив», чьи финансовые потери достигли 1,076 миллиарда рублей. На третьей позиции оказались «Химки», завершившие год с убытком в размере 587,86 миллиона рублей.
В завершившемся сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 57 очков и финишировал на четвертой строчке турнирной таблицы. «Локомотив» завершил сезон на шестом месте с 53 очками, а «Химки» расположились на двенадцатой позиции, заработав 29 очков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.