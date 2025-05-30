30 мая 2025

Стало известно, в каком состоянии находятся пострадавшие при взрыве газа в Казахстане

Пострадавшие при взрыве заправки в Казахстане доставлены в больницу
© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавших от ожогов доставили в больницу
Пострадавших от ожогов доставили в больницу Фото:
новость из сюжета
В Казахстане прогремел мощный взрыв и вспыхнул пожар на АЗС

После взрыва на заправке в городе Кульсары в Казахстане пострадали и были доставлены с ожогами в Жылыойскую центральную районную больницу 14 человек. Половина из них — в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщается в telegram-канале «Новости Казахстана».

«Десять из четырнадцати пострадавших были госпитализированы, четверо получают амбулаторное лечение. Семь человек из числа госпитализированных находятся в состоянии средней степени тяжести», — говорится в сообщении.

Как уточняло URA.RU ранее, в результате взрыва газа на заправке в Кульсары на проспекте Махамбета Отемисулы пострадали четверо детей. Погибли двое человек. Полиция завела уголовное дело.

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После взрыва на заправке в городе Кульсары в Казахстане пострадали и были доставлены с ожогами в Жылыойскую центральную районную больницу 14 человек. Половина из них — в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщается в telegram-канале «Новости Казахстана». «Десять из четырнадцати пострадавших были госпитализированы, четверо получают амбулаторное лечение. Семь человек из числа госпитализированных находятся в состоянии средней степени тяжести», — говорится в сообщении. Как уточняло URA.RU ранее, в результате взрыва газа на заправке в Кульсары на проспекте Махамбета Отемисулы пострадали четверо детей. Погибли двое человек. Полиция завела уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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