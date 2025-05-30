Полиция завела уголовное дело после взрыва газа в Казахстане

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Место ЧП оцеплено силовиками
Место ЧП оцеплено силовиками Фото:

Возбуждено уголовное дело после взрыва на АЗС в городе Кульсары (Казахстан). Об этом сообщили в атырауском областном департаменте полиции.

«Заведено уголовное дело <...>. Следователи находятся на месте происшествия, сотрудники райотдела оцепили территорию и координируют работу экстренных служб. Установлен контроль за передвижением транспорта, организовано дежурство», — со ссылкой на правоохранителей передает telegram-канал «Sputnik Казахстан».

По предварительным данным, в результате ЧП на заправке пострадали не менее 14 человек, погибли двое. Другие самые важные новости по теме — собраны в трансляции URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Возбуждено уголовное дело после взрыва на АЗС в городе Кульсары (Казахстан). Об этом сообщили в атырауском областном департаменте полиции. «Заведено уголовное дело <...>. Следователи находятся на месте происшествия, сотрудники райотдела оцепили территорию и координируют работу экстренных служб. Установлен контроль за передвижением транспорта, организовано дежурство», — со ссылкой на правоохранителей передает telegram-канал «Sputnik Казахстан». По предварительным данным, в результате ЧП на заправке пострадали не менее 14 человек, погибли двое. Другие самые важные новости по теме — собраны в трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...