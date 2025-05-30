Полиция завела уголовное дело после взрыва газа в Казахстане

Возбуждено уголовное дело после взрыва на АЗС в городе Кульсары (Казахстан). Об этом сообщили в атырауском областном департаменте полиции.
«Заведено уголовное дело <...>. Следователи находятся на месте происшествия, сотрудники райотдела оцепили территорию и координируют работу экстренных служб. Установлен контроль за передвижением транспорта, организовано дежурство», — со ссылкой на правоохранителей передает telegram-канал «Sputnik Казахстан».
По предварительным данным, в результате ЧП на заправке пострадали не менее 14 человек, погибли двое. Другие самые важные новости по теме — собраны в трансляции URA.RU.
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