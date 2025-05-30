Четверо детей пострадали в результате взрыва газа в Казахстане

В Казахстане в результате взрыва газа на заправке пострадали четверо детей
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На помощь пострадавшим при взрыве отправлены сотрудники ожогового центра
На помощь пострадавшим при взрыве отправлены сотрудники ожогового центра Фото:
новость из сюжета
В Казахстане прогремел мощный взрыв и вспыхнул пожар на АЗС

В Казахстане в результате взрыва газа на заправке в Кульсары на проспекте Махамбета Отемисулы пострадали четверо детей. В больницу в общей сложности доставлены 14 человек. Об этом сообщает управление здравоохранения Атырауской области. 

«В результате пожара и взрыва на заправке в Кульсары в больницу доставили 14 пострадавших, включая четверых детей. Десять человек госпитализировали, четверо лечатся амбулаторно. Реанимационных пациентов нет, семеро — в состоянии средней тяжести», — сообщает ведомство.

На помощь пострадавшим в Жылыойскую центральную районную больницу направлены медики и специалисты из Атырау. Среди них — специалисты ожогового центра.

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В Казахстане в результате взрыва газа на заправке в Кульсары на проспекте Махамбета Отемисулы пострадали четверо детей. В больницу в общей сложности доставлены 14 человек. Об этом сообщает управление здравоохранения Атырауской области.  «В результате пожара и взрыва на заправке в Кульсары в больницу доставили 14 пострадавших, включая четверых детей. Десять человек госпитализировали, четверо лечатся амбулаторно. Реанимационных пациентов нет, семеро — в состоянии средней тяжести», — сообщает ведомство. На помощь пострадавшим в Жылыойскую центральную районную больницу направлены медики и специалисты из Атырау. Среди них — специалисты ожогового центра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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