Четверо детей пострадали в результате взрыва газа в Казахстане

В Казахстане в результате взрыва газа на заправке в Кульсары на проспекте Махамбета Отемисулы пострадали четверо детей. В больницу в общей сложности доставлены 14 человек. Об этом сообщает управление здравоохранения Атырауской области.
«В результате пожара и взрыва на заправке в Кульсары в больницу доставили 14 пострадавших, включая четверых детей. Десять человек госпитализировали, четверо лечатся амбулаторно. Реанимационных пациентов нет, семеро — в состоянии средней тяжести», — сообщает ведомство.
На помощь пострадавшим в Жылыойскую центральную районную больницу направлены медики и специалисты из Атырау. Среди них — специалисты ожогового центра.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.