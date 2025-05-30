ВСУ атаковали беспилотниками Курскую область, в Рыльске горит гостиница

Курскую область атакуют украинские беспилотники. В результате атаки в Рыльске начался пожар в гостинице. Об этом сообщают telegram-каналы.
«В Рыльске повреждено несколько домов. После атаки БПЛА ВСУ горит гостиница, квартира жилого дома и автомобиль. Обломки также рухнули в частный сектор после уничтожения беспилотника над городом около 23:10. О звуках пролетов дронов сообщают жители Льгова и Курчатова», — пишут Shot и Mash. Ранее об опасности атаки беспилотниками жителей предупреждал оперштаб.
Рыльск уже подвергался атакам ВСУ ранее: удары приходились по частным предприятиям и административным зданиям города, были повреждены окна и кровля, а также наблюдались перебои с электроснабжением. Власти и аварийные службы тогда оперативно восстановили подачу электроэнергии и продолжили обход пострадавших домов для уточнения последствий.
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