30 мая 2025

ВСУ атаковали беспилотниками Курскую область, в Рыльске горит гостиница

© Служба новостей «URA.RU»
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В результате атаки БПЛА начался пожар в гостинице
В результате атаки БПЛА начался пожар в гостинице Фото:

Курскую область атакуют украинские беспилотники. В результате атаки в Рыльске начался пожар в гостинице. Об этом сообщают telegram-каналы.

«В Рыльске повреждено несколько домов. После атаки БПЛА ВСУ горит гостиница, квартира жилого дома и автомобиль. Обломки также рухнули в частный сектор после уничтожения беспилотника над городом около 23:10. О звуках пролетов дронов сообщают жители Льгова и Курчатова», — пишут Shot и Mash. Ранее об опасности атаки беспилотниками жителей предупреждал оперштаб. 

Рыльск уже подвергался атакам ВСУ ранее: удары приходились по частным предприятиям и административным зданиям города, были повреждены окна и кровля, а также наблюдались перебои с электроснабжением. Власти и аварийные службы тогда оперативно восстановили подачу электроэнергии и продолжили обход пострадавших домов для уточнения последствий.

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Курскую область атакуют украинские беспилотники. В результате атаки в Рыльске начался пожар в гостинице. Об этом сообщают telegram-каналы. «В Рыльске повреждено несколько домов. После атаки БПЛА ВСУ горит гостиница, квартира жилого дома и автомобиль. Обломки также рухнули в частный сектор после уничтожения беспилотника над городом около 23:10. О звуках пролетов дронов сообщают жители Льгова и Курчатова», — пишут Shot и Mash. Ранее об опасности атаки беспилотниками жителей предупреждал оперштаб.  Рыльск уже подвергался атакам ВСУ ранее: удары приходились по частным предприятиям и административным зданиям города, были повреждены окна и кровля, а также наблюдались перебои с электроснабжением. Власти и аварийные службы тогда оперативно восстановили подачу электроэнергии и продолжили обход пострадавших домов для уточнения последствий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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