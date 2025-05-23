ВСУ атаковали город в Курской области

Город Рыльск в Курской области подвергся атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Удары пришлись по частным предприятиям и административным зданиям. Об этом сообщает врио губернатора области Александр Хинштейн.
«Сегодня рано утром ВСУ атаковали город Рыльск», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. В результате взрывной волны в двух административных зданиях выбило окна, также пострадали стеклопакеты и кровля в гаражах и складах. Одно из зданий гаража было полностью разрушено. Кроме того, повреждено остекление в спортивном зале детско-юношеской спортивной школы и в двух квартирах многоквартирного дома.
Вследствие атаки наблюдались перебои с подачей электроэнергии. Однако оперативные действия аварийных служб позволили в кратчайшие сроки полностью восстановить электроснабжение в пострадавших районах. Предварительно, в результате утренних ударов никто из жителей не пострадал. Тем не менее, специалисты продолжают подомовой обход для уточнения информации и выявления возможных скрытых повреждений. На месте происшествия работают оперативные и аварийные службы.
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