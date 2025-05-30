30 мая 2025

Взрыв газа уничтожил квартиру в Березниках. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В причинах ЧП еще предстоит разобраться
В причинах ЧП еще предстоит разобраться Фото:

В результате крупного пожара в Березниках (Пермский край) полностью выгорела квартира в жилом доме по улице Ломоносова. По мнению очевидцев, инцидент произошел из-за взорвавшегося газа.

«Крупный пожар в доме по Ломоносова. Сначала был хлопок газа, затем начался пожар. Квартира выгорела дотла», — на своих подписчиков ссылается telegram-канал «Березники — Соликамск»

Пожарные подразделения установили, что на втором этаже панельного здания происходило открытое горение бытовых вещей в квартире. Общая площадь возгорания составила 40 квадратных метров. До прибытия спасателей из опасной зоны эвакуировались четыре человека, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

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В результате крупного пожара в Березниках (Пермский край) полностью выгорела квартира в жилом доме по улице Ломоносова. По мнению очевидцев, инцидент произошел из-за взорвавшегося газа. «Крупный пожар в доме по Ломоносова. Сначала был хлопок газа, затем начался пожар. Квартира выгорела дотла», — на своих подписчиков ссылается telegram-канал «Березники — Соликамск» Пожарные подразделения установили, что на втором этаже панельного здания происходило открытое горение бытовых вещей в квартире. Общая площадь возгорания составила 40 квадратных метров. До прибытия спасателей из опасной зоны эвакуировались четыре человека, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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