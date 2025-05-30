В результате крупного пожара в Березниках (Пермский край) полностью выгорела квартира в жилом доме по улице Ломоносова. По мнению очевидцев, инцидент произошел из-за взорвавшегося газа.
«Крупный пожар в доме по Ломоносова. Сначала был хлопок газа, затем начался пожар. Квартира выгорела дотла», — на своих подписчиков ссылается telegram-канал «Березники — Соликамск»
Пожарные подразделения установили, что на втором этаже панельного здания происходило открытое горение бытовых вещей в квартире. Общая площадь возгорания составила 40 квадратных метров. До прибытия спасателей из опасной зоны эвакуировались четыре человека, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
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