Трамп неоднозначно высказался по поводу антироссийских санкций

Трамп не знает, станет ли поддерживать санкции против России
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп заявил, что ему нужно взглянуть на документ для принятия решения
Трамп заявил, что ему нужно взглянуть на документ для принятия решения Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Президент США Дональд Трамп пока не определился с позицией по законопроекту об ужесточении санкций против России, который подготовили в Сенате Конгресса США. Об этом сказал сам американский лидер.

«Я не знаю. Я должен его (документ, — прим. URA.RU) увидеть. Взгляну на него», — заявил Трамп, его слова передает FoxNews. Так он ответил на вопрос журналистов о поддержке инициативы, предполагающей введение новых ограничительных мер в отношении России. 

Ранее агентство Reuters сообщало о том, что США уже разработан дополнительный пакет санкций, и сейчас чиновники ожидают решения от президента. Среди предложенных мер рассматривается введение пошлин в 500% на товары из стран, которые продолжают импортировать нефть, газ и уран из России. По данным агентства, некоторые советники Трампа полагают, что он не станет блокировать законопроект, если тот будет одобрен Конгрессом.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Дональд Трамп пока не определился с позицией по законопроекту об ужесточении санкций против России, который подготовили в Сенате Конгресса США. Об этом сказал сам американский лидер. «Я не знаю. Я должен его (документ, — прим. URA.RU) увидеть. Взгляну на него», — заявил Трамп, его слова передает FoxNews. Так он ответил на вопрос журналистов о поддержке инициативы, предполагающей введение новых ограничительных мер в отношении России.  Ранее агентство Reuters сообщало о том, что США уже разработан дополнительный пакет санкций, и сейчас чиновники ожидают решения от президента. Среди предложенных мер рассматривается введение пошлин в 500% на товары из стран, которые продолжают импортировать нефть, газ и уран из России. По данным агентства, некоторые советники Трампа полагают, что он не станет блокировать законопроект, если тот будет одобрен Конгрессом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...