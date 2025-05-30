30 мая 2025

Два водителя погибли после лобового столкновения на трассе в Пермском крае. Видео

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Смертельная авария произошла в ночь на 31 мая
Смертельная авария произошла в ночь на 31 мая Фото:

На территории Прикамья в результате ДТП погибли два водителя, двум пассажирам потребовалась помощь медиков. Авария произошла 30 мая в 23:35 на 1071-ом километре трассы Киров — Пермь, передает краевая Госавтоинспекция.

«В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя транспортных средств получили травмы не совместимые с жизнью. Два пассажира получили травмы различной степени тяжести», — указано в telegram-канале ведомства.

По предварительным данным, водитель 1955 года рождения, управляя автомобилем Renault Kaptur, двигаясь со стороны Нытва в направлении Перми по неустановленной причине выехал на встречную полосу. В результате произошло столкновение с автомобилем Hyundai Solaris под управлением водителя 1991 года рождения. По факту произошедшего организована проверка.

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На территории Прикамья в результате ДТП погибли два водителя, двум пассажирам потребовалась помощь медиков. Авария произошла 30 мая в 23:35 на 1071-ом километре трассы Киров — Пермь, передает краевая Госавтоинспекция. «В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя транспортных средств получили травмы не совместимые с жизнью. Два пассажира получили травмы различной степени тяжести», — указано в telegram-канале ведомства. По предварительным данным, водитель 1955 года рождения, управляя автомобилем Renault Kaptur, двигаясь со стороны Нытва в направлении Перми по неустановленной причине выехал на встречную полосу. В результате произошло столкновение с автомобилем Hyundai Solaris под управлением водителя 1991 года рождения. По факту произошедшего организована проверка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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