На территории Прикамья в результате ДТП погибли два водителя, двум пассажирам потребовалась помощь медиков. Авария произошла 30 мая в 23:35 на 1071-ом километре трассы Киров — Пермь, передает краевая Госавтоинспекция.
«В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя транспортных средств получили травмы не совместимые с жизнью. Два пассажира получили травмы различной степени тяжести», — указано в telegram-канале ведомства.
По предварительным данным, водитель 1955 года рождения, управляя автомобилем Renault Kaptur, двигаясь со стороны Нытва в направлении Перми по неустановленной причине выехал на встречную полосу. В результате произошло столкновение с автомобилем Hyundai Solaris под управлением водителя 1991 года рождения. По факту произошедшего организована проверка.
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