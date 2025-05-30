30 мая 2025

Губернатор ХМАО Кухарук поздравил первого главу региона Филипенко с 75-летием. Фото, видео

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Первому губернатору Югры Александру Филипенко исполнилось 75 лет
Первому губернатору Югры Александру Филипенко исполнилось 75 лет Фото:

Первый губернатор ХМАО Александр Филипенко отмечает юбилей. Человек эпохи созидания, построивший посреди болот и тайги «маленькую Швейцарию» с развитой социалкой, биатлонными трассами, шахматной академией, собственным международным кинофестивалем и отстоявший самостоятельность Югры как региона, сегодня празднует 75-летие. В представительстве автономного округа в Москве Филипенко поздравил его преемник — губернатор Югры Руслан Кухарук.

«Спасибо за труд, благодаря которому Югра стала для сотен тысяч людей территорией возможностей, где созданы все условия для комфортной жизни и реализации самых смелых планов. Желаю крепкого здоровья, бодрости духа и счастья», — написал Кухарук в своем telegram-канале. Он заверил, что власти продолжают дело Филипенко — работают для людей, развивают округ и сохраняют традиции.

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук активно перенимает опыт первого главы региона. Планка задана высокая — Филипенко до сих пор пользуется огромной народной любовью. «Никогда не говорите людям, что они будут жить хорошо. Всегда говорите им, что они будут жить еще лучше», — поделился первый губернатор. Впервые за последние 15 лет в регионе его день рождения празднуют так открыто и массово: с массой публикаций в СМИ, подготовкой документального фильма и выставкой ретро-фотографий в центре Ханты-Мансийска.

Видео: telegram-канал Руслана Кухарука

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Первый губернатор ХМАО Александр Филипенко отмечает юбилей. Человек эпохи созидания, построивший посреди болот и тайги «маленькую Швейцарию» с развитой социалкой, биатлонными трассами, шахматной академией, собственным международным кинофестивалем и отстоявший самостоятельность Югры как региона, сегодня празднует 75-летие. В представительстве автономного округа в Москве Филипенко поздравил его преемник — губернатор Югры Руслан Кухарук. «Спасибо за труд, благодаря которому Югра стала для сотен тысяч людей территорией возможностей, где созданы все условия для комфортной жизни и реализации самых смелых планов. Желаю крепкого здоровья, бодрости духа и счастья», — написал Кухарук в своем telegram-канале. Он заверил, что власти продолжают дело Филипенко — работают для людей, развивают округ и сохраняют традиции. Губернатор ХМАО Руслан Кухарук активно перенимает опыт первого главы региона. Планка задана высокая — Филипенко до сих пор пользуется огромной народной любовью. «Никогда не говорите людям, что они будут жить хорошо. Всегда говорите им, что они будут жить еще лучше», — поделился первый губернатор. Впервые за последние 15 лет в регионе его день рождения празднуют так открыто и массово: с массой публикаций в СМИ, подготовкой документального фильма и выставкой ретро-фотографий в центре Ханты-Мансийска. Видео: telegram-канал Руслана Кухарука
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