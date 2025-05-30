Более 5 тысяч нарушений мигрантов выявили в аэропорту Челябинска

В аэропорту имени Курчатова в Челябинске сотрудники Управления по вопросам миграции выявили 5 450 нарушений в сфере миграционного законодательства в ходе рейдовых мероприятий. Об этом 31 мая сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Челябинской области.
«Количество пресеченных нарушений в сфере миграции после рейда в аэропорту Челябинска составило 5 450. Возбуждено 632 уголовных дела в сфере миграции», — уточнили в региональном главке МВД.
Рейды были организованы совместно с Южно-Уральским линейным управлением МВД России на транспорте и Пограничным управлением ФСБ. Сотрудники полиции проверяли иностранных граждан, прибывших внутренними авиарейсами, а также встречающих их лиц. Силовиков интересовала законность пребывания в стране, наличие розыска и возможная причастность к преступлениям. Для ускорения процедуры использовались мобильные биометрические терминалы и дактилоскопия.
В ведомстве напомнили, что нарушители миграционного законодательства могут урегулировать свое правовое положение на территории Российской Федерации до 10 сентября включительно. В противном случае им придется выехать на родину.
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