30 мая 2025

Более 5 тысяч нарушений мигрантов выявили в аэропорту Челябинска

© Служба новостей «URA.RU»
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Полицейские проводят рейды среди мигрантов, проверяя в том числе в аэропортах
Полицейские проводят рейды среди мигрантов, проверяя в том числе в аэропортах Фото:

В аэропорту имени Курчатова в Челябинске сотрудники Управления по вопросам миграции выявили 5 450 нарушений в сфере миграционного законодательства в ходе рейдовых мероприятий. Об этом 31 мая сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Челябинской области.

«Количество пресеченных нарушений в сфере миграции после рейда в аэропорту Челябинска составило 5 450. Возбуждено 632 уголовных дела в сфере миграции», — уточнили в региональном главке МВД.

Рейды были организованы совместно с Южно-Уральским линейным управлением МВД России на транспорте и Пограничным управлением ФСБ. Сотрудники полиции проверяли иностранных граждан, прибывших внутренними авиарейсами, а также встречающих их лиц. Силовиков интересовала законность пребывания в стране, наличие розыска и возможная причастность к преступлениям. Для ускорения процедуры использовались мобильные биометрические терминалы и дактилоскопия.

В ведомстве напомнили, что нарушители миграционного законодательства могут урегулировать свое правовое положение на территории Российской Федерации до 10 сентября включительно. В противном случае им придется выехать на родину.

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В аэропорту имени Курчатова в Челябинске сотрудники Управления по вопросам миграции выявили 5 450 нарушений в сфере миграционного законодательства в ходе рейдовых мероприятий. Об этом 31 мая сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Челябинской области. «Количество пресеченных нарушений в сфере миграции после рейда в аэропорту Челябинска составило 5 450. Возбуждено 632 уголовных дела в сфере миграции», — уточнили в региональном главке МВД. Рейды были организованы совместно с Южно-Уральским линейным управлением МВД России на транспорте и Пограничным управлением ФСБ. Сотрудники полиции проверяли иностранных граждан, прибывших внутренними авиарейсами, а также встречающих их лиц. Силовиков интересовала законность пребывания в стране, наличие розыска и возможная причастность к преступлениям. Для ускорения процедуры использовались мобильные биометрические терминалы и дактилоскопия. В ведомстве напомнили, что нарушители миграционного законодательства могут урегулировать свое правовое положение на территории Российской Федерации до 10 сентября включительно. В противном случае им придется выехать на родину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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