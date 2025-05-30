30 мая 2025

Жара заставила ограничить движение грузовиков по челябинским дорогам

Из-за жары на челябинских трассах ввели ограничения
© Служба новостей «URA.RU»
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Ограничения ввели на пяти челябинских трассах из-за жары
Ограничения ввели на пяти челябинских трассах из-за жары Фото:

На трассах в Челябинской области ввели ограничения из-за аномально жаркой погоды. Они действуют на шести участках, рассказали в пресс-службе Упрдор.

«Для обеспечения безопасности дорожного движения, в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями (температура воздуха свыше 32?С), вводится временное ограничение движения для грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов на участках автодорог общего пользования федерального значения. Они действуют 31 мая и 1 июня с 12:00 до 20:00», — рассказали в Упрдоре.

Ограничения введены на следующих участках автомобильных дорог:

— М-5 «Урал» на отрезке с 1548+651 км по 1871+058 км — от Иглинского района Республики Башкортостан до Челябинска;

— М-5 «Урал» подъезд к Екатеринбургу с 11+400 км по 130+169 км;

— А-310 Челябинск — Троицк — государственная граница с Республикой Казахстан на участке с 16+270 км по 146+128 км;

— Р-254 «Иртыш» (Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск) на отрезке с 12+950 км по 465+331 км;

— Р-254 «Иртыш» (Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск), подъезд к Тюмени, с 0+000 км по 91+462 км;

— Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган на участке с 125+421 км по 356+282 км.

Автовладельцам советуют принимать эту информацию во внимание при составлении маршрута поездки. Сроки ограничений могут быть пересмотрены при изменении погодных условий.

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На трассах в Челябинской области ввели ограничения из-за аномально жаркой погоды. Они действуют на шести участках, рассказали в пресс-службе Упрдор. «Для обеспечения безопасности дорожного движения, в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями (температура воздуха свыше 32?С), вводится временное ограничение движения для грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов на участках автодорог общего пользования федерального значения. Они действуют 31 мая и 1 июня с 12:00 до 20:00», — рассказали в Упрдоре. Ограничения введены на следующих участках автомобильных дорог: — М-5 «Урал» на отрезке с 1548+651 км по 1871+058 км — от Иглинского района Республики Башкортостан до Челябинска; — М-5 «Урал» подъезд к Екатеринбургу с 11+400 км по 130+169 км; — А-310 Челябинск — Троицк — государственная граница с Республикой Казахстан на участке с 16+270 км по 146+128 км; — Р-254 «Иртыш» (Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск) на отрезке с 12+950 км по 465+331 км; — Р-254 «Иртыш» (Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск), подъезд к Тюмени, с 0+000 км по 91+462 км; — Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган на участке с 125+421 км по 356+282 км. Автовладельцам советуют принимать эту информацию во внимание при составлении маршрута поездки. Сроки ограничений могут быть пересмотрены при изменении погодных условий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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