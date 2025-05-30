30 мая 2025

В Челябинске неуправляемый автобус чуть не сбил пешехода и выехал в сквер. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Автобус пересек перекресток, выехал на тротуар и. газон (архивное фото)
Автобус пересек перекресток, выехал на тротуар и. газон (архивное фото) Фото:

В Челябинске утром 31 мая городской автобус выехал на тротуар и сквер после столкновения с другим автобусом. Инцидент произошел на пересечении Свердловского проспекта и проспекта Ленина. Происшествие попало на городские камеры видеонаблюдения.

«ДТП произошло ранним утром на пересечении Ленина и Свердловского проспектов. Судя по видео, один автобус буксировал другой, но на повороте машины столкнулись и трос оборвался», — пишет telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

На кадрах с месте ЧП видно, что один из автобусов покатился в сторону тротуара и сквера, где в этот момент находилась девушка с собакой. Инцидент произошел в непосредственной близости от нее, когда она пересекала дорогу по пешеходному переходу. Челябинке удалось вовремя отскочить в сторону.

На месте происшествия работали сотрудники экстренных служб. О пострадавших не сообщается. Подробности ДТП устанавливаются.

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В Челябинске утром 31 мая городской автобус выехал на тротуар и сквер после столкновения с другим автобусом. Инцидент произошел на пересечении Свердловского проспекта и проспекта Ленина. Происшествие попало на городские камеры видеонаблюдения. «ДТП произошло ранним утром на пересечении Ленина и Свердловского проспектов. Судя по видео, один автобус буксировал другой, но на повороте машины столкнулись и трос оборвался», — пишет telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей». На кадрах с месте ЧП видно, что один из автобусов покатился в сторону тротуара и сквера, где в этот момент находилась девушка с собакой. Инцидент произошел в непосредственной близости от нее, когда она пересекала дорогу по пешеходному переходу. Челябинке удалось вовремя отскочить в сторону. На месте происшествия работали сотрудники экстренных служб. О пострадавших не сообщается. Подробности ДТП устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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