В Челябинске утром 31 мая городской автобус выехал на тротуар и сквер после столкновения с другим автобусом. Инцидент произошел на пересечении Свердловского проспекта и проспекта Ленина. Происшествие попало на городские камеры видеонаблюдения.
«ДТП произошло ранним утром на пересечении Ленина и Свердловского проспектов. Судя по видео, один автобус буксировал другой, но на повороте машины столкнулись и трос оборвался», — пишет telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».
На кадрах с месте ЧП видно, что один из автобусов покатился в сторону тротуара и сквера, где в этот момент находилась девушка с собакой. Инцидент произошел в непосредственной близости от нее, когда она пересекала дорогу по пешеходному переходу. Челябинке удалось вовремя отскочить в сторону.
На месте происшествия работали сотрудники экстренных служб. О пострадавших не сообщается. Подробности ДТП устанавливаются.
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