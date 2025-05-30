30 мая 2025

Ипотечный платеж съедает семейный бюджет пермяков

Пермяки отдают более 40% дохода на ипотеку
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяки в среднем отдают 41% своего дохода за ипотеку
Пермяки в среднем отдают 41% своего дохода за ипотеку Фото:

Жителям Пермского края при оформлении ипотеки придется отдавать более 40% своего месячного дохода. Такие данные приводит Аналитический центр «Движение.ру» на фоне роста ключевой ставки. 

«Ипотека в Пермском крае становится все менее доступной для большинства жителей. Согласно последнему исследованию, средний платеж по жилищному кредиту в регионе составляет 30 тысяч рублей при средней зарплате 72,6 тысячи рублей. Это означает, что пермякам приходится отдавать на погашение ипотеки 41,38% своего дохода», — говорится на сайте аналитического центра.

Ситуация в Прикамье оказалась сложнее, чем в 12 регионах страны, где платеж не превышает трети зарплаты, но лучше, чем в самых проблемных субъектах — Калмыкии и некоторых республиках Северного Кавказа, где на ипотеку уходит до 94% заработка.  Эксперты связывают ухудшение условий с ростом ключевой ставки, который сделал кредиты менее доступными для населения.

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Жителям Пермского края при оформлении ипотеки придется отдавать более 40% своего месячного дохода. Такие данные приводит Аналитический центр «Движение.ру» на фоне роста ключевой ставки.  «Ипотека в Пермском крае становится все менее доступной для большинства жителей. Согласно последнему исследованию, средний платеж по жилищному кредиту в регионе составляет 30 тысяч рублей при средней зарплате 72,6 тысячи рублей. Это означает, что пермякам приходится отдавать на погашение ипотеки 41,38% своего дохода», — говорится на сайте аналитического центра. Ситуация в Прикамье оказалась сложнее, чем в 12 регионах страны, где платеж не превышает трети зарплаты, но лучше, чем в самых проблемных субъектах — Калмыкии и некоторых республиках Северного Кавказа, где на ипотеку уходит до 94% заработка.  Эксперты связывают ухудшение условий с ростом ключевой ставки, который сделал кредиты менее доступными для населения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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