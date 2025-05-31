В Красноярске полыхает пекарня. Видео

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В результате пожара частично обрушилась кровля пекрани (архивное фото)
В результате пожара частично обрушилась кровля пекрани (архивное фото) Фото:

В Красноярске загорелось здание пекарни «Лагуна». Об этом сообщило МЧС России.

«На улице Тамбовская горит производственное здание на 1 500 квадратах», — написало министерство в своем telegram-канале. Там добавили, что, по предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают спасатели.

Кроме того, из здания пекарни самостоятельно эвакуировались 60 человек. Telegram-канал Shot сообщил, что в результате инцидента произошло частичное обрушение кровли.

В апреле 2025 года крупный пожар произошел и в подмосковном Королеве, где загорелся торговый центр «Пионер». Основной версией причины возгорания называли короткое замыкание.

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В Красноярске загорелось здание пекарни «Лагуна». Об этом сообщило МЧС России. «На улице Тамбовская горит производственное здание на 1 500 квадратах», — написало министерство в своем telegram-канале. Там добавили, что, по предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают спасатели. Кроме того, из здания пекарни самостоятельно эвакуировались 60 человек. Telegram-канал Shot сообщил, что в результате инцидента произошло частичное обрушение кровли. В апреле 2025 года крупный пожар произошел и в подмосковном Королеве, где загорелся торговый центр «Пионер». Основной версией причины возгорания называли короткое замыкание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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