В Красноярске загорелось здание пекарни «Лагуна». Об этом сообщило МЧС России.
«На улице Тамбовская горит производственное здание на 1 500 квадратах», — написало министерство в своем telegram-канале. Там добавили, что, по предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают спасатели.
Кроме того, из здания пекарни самостоятельно эвакуировались 60 человек. Telegram-канал Shot сообщил, что в результате инцидента произошло частичное обрушение кровли.
В апреле 2025 года крупный пожар произошел и в подмосковном Королеве, где загорелся торговый центр «Пионер». Основной версией причины возгорания называли короткое замыкание.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.