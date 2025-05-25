В подмосковном Королеве загорелся торговый центр «Пионер» — пожар охватил два этажа здания на улице Дзержинского, сообщили очевидцы. Из ТЦ валит густой черный дым, а на месте происшествия работают пожарные и другие экстренные службы.
На кадрах, попавших в распоряжение URA.RU видно, как из здания валит густой дым. На место прибыли пожарные, они начали ликвидацию возгорания и проверяют, не остались ли внутри здания люди.
Как сообщил telegram-канал Shot, Посетители и сотрудники успели покинуть здание до того, как огонь распространился на большую площадь. О пострадавших информации пока нет. Жителей Королева призывают избегать зоны ЧП, пишет Life.
По предварительной информации, причиной возгорания могло стать короткое замыкание в одном из помещений торгового центра. Внутри здания располагались кафе, караоке и магазины.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.