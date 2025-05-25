В Подмосковье пожар охватил два этажа торгового центра «Пионер». Видео

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Сильный пожар начался в ТЦ «Пионер» в подмосковном Королеве, на место прибыли МЧС
Сильный пожар начался в ТЦ «Пионер» в подмосковном Королеве, на место прибыли МЧС Фото:

В подмосковном Королеве загорелся торговый центр «Пионер» — пожар охватил два этажа здания на улице Дзержинского, сообщили очевидцы. Из ТЦ валит густой черный дым, а на месте происшествия работают пожарные и другие экстренные службы.

На кадрах, попавших в распоряжение URA.RU видно, как из здания валит густой дым. На место прибыли пожарные, они начали ликвидацию возгорания и проверяют, не остались ли внутри здания люди.

Как сообщил telegram-канал Shot, Посетители и сотрудники успели покинуть здание до того, как огонь распространился на большую площадь. О пострадавших информации пока нет. Жителей Королева призывают избегать зоны ЧП, пишет Life.

По предварительной информации, причиной возгорания могло стать короткое замыкание в одном из помещений торгового центра. Внутри здания располагались кафе, караоке и магазины.

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В подмосковном Королеве загорелся торговый центр «Пионер» — пожар охватил два этажа здания на улице Дзержинского, сообщили очевидцы. Из ТЦ валит густой черный дым, а на месте происшествия работают пожарные и другие экстренные службы. На кадрах, попавших в распоряжение URA.RU видно, как из здания валит густой дым. На место прибыли пожарные, они начали ликвидацию возгорания и проверяют, не остались ли внутри здания люди. Как сообщил telegram-канал Shot, Посетители и сотрудники успели покинуть здание до того, как огонь распространился на большую площадь. О пострадавших информации пока нет. Жителей Королева призывают избегать зоны ЧП, пишет Life. По предварительной информации, причиной возгорания могло стать короткое замыкание в одном из помещений торгового центра. Внутри здания располагались кафе, караоке и магазины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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