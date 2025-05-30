«Спасут не одну жизнь»: свердловский депутат отвез мотоциклы в зону СВО. Фото

Вячеслав Брозовский доставил на фронт технику для штурмовиков

31 мая 2025 в 18:38 Размер текста - 17 +

Вячеслав Брозовский съездил на фронт с товарищем Фото: Илья Московец © URA.RU Депутат заксобрания Свердловской области Вячеслав Брозовский (гендиректор группы компаний BROZEX) отвез в зону спецоперации РФ на Украине десятки мотоциклов. По словам Брозовского, это упростит военнослужащим выполнение задач. С очередной командировки он вернулся на днях. Вместе с Брозовским ездил спикер думы Березовского Алексей Горевой. Фура с логотипом BROZEX доставила для самоходного артиллерийского дивизиона доски, OSB-плиты, сетку-рабицу, различные строительные метизы, маскировочные сети. Но главным грузом стал 21 мотоцикл и два квадроцикла для штурмовых подразделений. «Без преувеличения скажу, что эти спортивные мотоциклы спасут не одну жизнь нашим парням. Помогут им выполнить очередные боевые задачи с меньшими потерями. Это особенности современной войны. Кто наиболее скрытно и стремительно достигнет позиций противника, тот и окажется победителем в конкретном боевом столкновении. Поэтому такая техника очень нужна на передовой именно сейчас, когда наша армия идет вперед на всей линии фронта», — рассказал Брозовский URA.RU. Не остались без поддержки и специалисты по беспилотникам. Им привезли мощные аккумуляторы для тяжелых, грузовых дронов. А еще через Брозовского ветераны из Березовского и Верхней Пышмы передали различные посылки, включая письма и детские рисунки. Вячеслав Брозовский недавно получил медаль участника СВО Фото: URA.RU Такие квадроциклы упрощают выполнение заданий, говорит Брозовский Фото: URA.RU Так проходила разгрузка Фото: URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат заксобрания Свердловской области Вячеслав Брозовский (гендиректор группы компаний BROZEX) отвез в зону спецоперации РФ на Украине десятки мотоциклов. По словам Брозовского, это упростит военнослужащим выполнение задач. С очередной командировки он вернулся на днях. Вместе с Брозовским ездил спикер думы Березовского Алексей Горевой. Фура с логотипом BROZEX доставила для самоходного артиллерийского дивизиона доски, OSB-плиты, сетку-рабицу, различные строительные метизы, маскировочные сети. Но главным грузом стал 21 мотоцикл и два квадроцикла для штурмовых подразделений. «Без преувеличения скажу, что эти спортивные мотоциклы спасут не одну жизнь нашим парням. Помогут им выполнить очередные боевые задачи с меньшими потерями. Это особенности современной войны. Кто наиболее скрытно и стремительно достигнет позиций противника, тот и окажется победителем в конкретном боевом столкновении. Поэтому такая техника очень нужна на передовой именно сейчас, когда наша армия идет вперед на всей линии фронта», — рассказал Брозовский URA.RU. Не остались без поддержки и специалисты по беспилотникам. Им привезли мощные аккумуляторы для тяжелых, грузовых дронов. А еще через Брозовского ветераны из Березовского и Верхней Пышмы передали различные посылки, включая письма и детские рисунки.