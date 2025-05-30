Депутат заксобрания Свердловской области Вячеслав Брозовский (гендиректор группы компаний BROZEX) отвез в зону спецоперации РФ на Украине десятки мотоциклов. По словам Брозовского, это упростит военнослужащим выполнение задач.
С очередной командировки он вернулся на днях. Вместе с Брозовским ездил спикер думы Березовского Алексей Горевой. Фура с логотипом BROZEX доставила для самоходного артиллерийского дивизиона доски, OSB-плиты, сетку-рабицу, различные строительные метизы, маскировочные сети. Но главным грузом стал 21 мотоцикл и два квадроцикла для штурмовых подразделений.
«Без преувеличения скажу, что эти спортивные мотоциклы спасут не одну жизнь нашим парням. Помогут им выполнить очередные боевые задачи с меньшими потерями. Это особенности современной войны. Кто наиболее скрытно и стремительно достигнет позиций противника, тот и окажется победителем в конкретном боевом столкновении. Поэтому такая техника очень нужна на передовой именно сейчас, когда наша армия идет вперед на всей линии фронта», — рассказал Брозовский URA.RU.
Не остались без поддержки и специалисты по беспилотникам. Им привезли мощные аккумуляторы для тяжелых, грузовых дронов. А еще через Брозовского ветераны из Березовского и Верхней Пышмы передали различные посылки, включая письма и детские рисунки.
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