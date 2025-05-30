30 мая 2025

«Спасут не одну жизнь»: свердловский депутат отвез мотоциклы в зону СВО. Фото

Вячеслав Брозовский доставил на фронт технику для штурмовиков
© Служба новостей «URA.RU»
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Шестьдесят первое заседание комитета Законодательного собрания Свердловской области. Екатеринбург , брозовский вячеслав
Вячеслав Брозовский съездил на фронт с товарищем Фото:

Депутат заксобрания Свердловской области Вячеслав Брозовский (гендиректор группы компаний BROZEX) отвез в зону спецоперации РФ на Украине десятки мотоциклов. По словам Брозовского, это упростит военнослужащим выполнение задач.

С очередной командировки он вернулся на днях. Вместе с Брозовским ездил спикер думы Березовского Алексей Горевой. Фура с логотипом BROZEX доставила для самоходного артиллерийского дивизиона доски, OSB-плиты, сетку-рабицу, различные строительные метизы, маскировочные сети. Но главным грузом стал 21 мотоцикл и два квадроцикла для штурмовых подразделений.

«Без преувеличения скажу, что эти спортивные мотоциклы спасут не одну жизнь нашим парням. Помогут им выполнить очередные боевые задачи с меньшими потерями. Это особенности современной войны. Кто наиболее скрытно и стремительно достигнет позиций противника, тот и окажется победителем в конкретном боевом столкновении. Поэтому такая техника очень нужна на передовой именно сейчас, когда наша армия идет вперед на всей линии фронта», — рассказал Брозовский URA.RU.

Не остались без поддержки и специалисты по беспилотникам. Им привезли мощные аккумуляторы для тяжелых, грузовых дронов. А еще через Брозовского ветераны из Березовского и Верхней Пышмы передали различные посылки, включая письма и детские рисунки.

Вячеслав Брозовский недавно получил медаль участника СВО
Вячеслав Брозовский недавно получил медаль участника СВО
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Такие квадроциклы упрощают выполнение заданий, говорит Брозовский
Такие квадроциклы упрощают выполнение заданий, говорит Брозовский
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Так проходила разгрузка
Так проходила разгрузка
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Депутат заксобрания Свердловской области Вячеслав Брозовский (гендиректор группы компаний BROZEX) отвез в зону спецоперации РФ на Украине десятки мотоциклов. По словам Брозовского, это упростит военнослужащим выполнение задач. С очередной командировки он вернулся на днях. Вместе с Брозовским ездил спикер думы Березовского Алексей Горевой. Фура с логотипом BROZEX доставила для самоходного артиллерийского дивизиона доски, OSB-плиты, сетку-рабицу, различные строительные метизы, маскировочные сети. Но главным грузом стал 21 мотоцикл и два квадроцикла для штурмовых подразделений. «Без преувеличения скажу, что эти спортивные мотоциклы спасут не одну жизнь нашим парням. Помогут им выполнить очередные боевые задачи с меньшими потерями. Это особенности современной войны. Кто наиболее скрытно и стремительно достигнет позиций противника, тот и окажется победителем в конкретном боевом столкновении. Поэтому такая техника очень нужна на передовой именно сейчас, когда наша армия идет вперед на всей линии фронта», — рассказал Брозовский URA.RU. Не остались без поддержки и специалисты по беспилотникам. Им привезли мощные аккумуляторы для тяжелых, грузовых дронов. А еще через Брозовского ветераны из Березовского и Верхней Пышмы передали различные посылки, включая письма и детские рисунки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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