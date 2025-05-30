Легендарный боец проиграл на глазах у элиты в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на турнире по смешанным единоборствам RCC 22 Александр Шлеменко («Шторм») проиграл белорусу Владиславу Ковалеву («Белаза»). Бойцы провели трехраундовый бой в среднем весе, за этим наблюдали губернаторы Пермского края (Дмитрий Махонин) и Курганской области (Вадим Шумков), секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев, его предшественник на посту уральского полпреда президента РФ Артем Жога и основатель РМК Игорь Алтушкин, передает корреспондент URA.RU с «УГМК-Арены».
Ковалев доминировал весь поединок, нанося больше ударов, и часто переводил оппонента в партер. Несколько раз Шлеменко оказывался на грани поражения, но «Белазу» всякий раз не удавалось закончить удушающий прием. Закономерным стало раздельное решение судей в пользу белорусского бойца.
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