30 мая 2025

Легендарный боец проиграл на глазах у элиты в Екатеринбурге

Владиславу Ковалев побил Александра Шлеменко на RCC 22 в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Бой прошел 31 мая на «УГМК-Арене»
Бой прошел 31 мая на «УГМК-Арене» Фото:

В Екатеринбурге на турнире по смешанным единоборствам RCC 22 Александр Шлеменко («Шторм») проиграл белорусу Владиславу Ковалеву («Белаза»). Бойцы провели трехраундовый бой в среднем весе, за этим наблюдали губернаторы Пермского края (Дмитрий Махонин) и Курганской области (Вадим Шумков), секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев, его предшественник на посту уральского полпреда президента РФ Артем Жога и основатель РМК Игорь Алтушкин, передает корреспондент URA.RU с «УГМК-Арены».

Ковалев доминировал весь поединок, нанося больше ударов, и часто переводил оппонента в партер. Несколько раз Шлеменко оказывался на грани поражения, но «Белазу» всякий раз не удавалось закончить удушающий прием. Закономерным стало раздельное решение судей в пользу белорусского бойца. 

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В Екатеринбурге на турнире по смешанным единоборствам RCC 22 Александр Шлеменко («Шторм») проиграл белорусу Владиславу Ковалеву  («Белаза»). Бойцы провели трехраундовый бой в среднем весе, за этим наблюдали губернаторы Пермского края (Дмитрий Махонин) и Курганской области (Вадим Шумков), секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев, его предшественник на посту уральского полпреда президента РФ Артем Жога и основатель РМК Игорь Алтушкин, передает корреспондент URA.RU с «УГМК-Арены». Ковалев доминировал весь поединок, нанося больше ударов, и часто переводил оппонента в партер. Несколько раз Шлеменко оказывался на грани поражения, но «Белазу» всякий раз не удавалось закончить удушающий прием. Закономерным стало раздельное решение судей в пользу белорусского бойца. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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