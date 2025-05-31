Как и когда можно пересдать ЕГЭ по новым правилам: ответы на самые частые вопросы

Министерство образования Российской Федерации объявило даты пересдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2025 году. Выпускники, не набравшие минимальное количество баллов или желающие улучшить свои результаты, смогут повторно сдать экзамены 3 и 4 июля. Какие предметы можно пересдать, как правильно подать заявление и что изменится в правилах пересдачи — читайте в материале URA.RU.
Когда можно пересдать ЕГЭ
Министерство образования Российской Федерации объявило о выделении двух дней для пересдачи единого государственного экзамена в 2025 году. Выпускники смогут воспользоваться этой возможностью 4 и 5 июля.
Расписание пересдачи ЕГЭ:
- 3 июля: русский язык, иностранные языки (письменная часть), информатика, обществознание, физика, химия;
- 4 июля: математика (базовый и профильный уровень), иностранные языки (устная часть), литература, история, география, биология.
Подача заявлений на пересдачу
Школьники должны подать заявление в Государственную экзаменационную комиссию для пересдачи ЕГЭ. Сроки подачи заявлений следующие:
- для экзаменов, проводимых 3 июля: с 26 июня по 1 июля 2025 года включительно.
- для экзаменов, проводимых 4 июля: с 27 июня по 2 июля 2025 года включительно.
В случае пересдачи экзамена предыдущий результат будет аннулирован. Это означает, что если учащийся наберет меньше баллов при повторной сдаче, то зафиксированным будет считаться последний результат, даже если он ниже первоначального.
Как работает система пересдач:
- Если выпускник не достиг минимального балла по русскому языку в основной период, он может пересдать экзамен в резервные дни основного периода.
- При получении неудовлетворительного результата в резервные дни, выпускник имеет право пересдать экзамен 3 июля.
- Если и в июле результат окажется неудовлетворительным, выпускник может быть допущен к ЕГЭ по этому же предмету в дополнительный период осенью.
Это гарантирует, что каждый школьник получит максимальное количество шансов на успешное завершение школьного образования, что особенно важно для поступления в высшие учебные заведения.
Как поступить, если прием документов в ВУЗ заканчивается до получения аттестата
- Уточнить даты окончания приема документов. Сначала необходимо выяснить точную дату окончания приема документов для вашей специальности. Эту информацию можно найти на официальных сайтах вузов или специализированных образовательных платформах.
- Коммуникация со школой. Следует связаться с вашей школой и уточнить, когда именно будет выдан аттестат после пересдачи ЕГЭ. По законодательству Российской Федерации, результаты ЕГЭ должны быть обработаны, и аттестаты выданы не позднее одной недели после объявления результатов.
- Предоставление документов в вуз. Многие вузы позволяют подать заявление на учебу и другие необходимые документы, за исключением аттестата, который можно предоставить позже. Например, если в Московском государственном университете подача заявления заканчивается 10 июля, то аттестат можно представить до 25 июля.
Процедура апелляции
В случае возникновения организационных нарушений во время проведения ЕГЭ 3 или 4 июля 2025 года, участники имеют право подать апелляцию. Это касается ситуаций, когда произошли технические сбои, не хватило экзаменационных материалов или возникли другие непредвиденные обстоятельства. Апелляция подается непосредственно члену государственной экзаменационной комиссии, присутствующему на пункте проведения экзамена. Важно обосновать свои претензии и предоставить доказательства нарушений.
Что происходит после подачи апелляции
- Рассмотрение. Апелляционная комиссия рассмотрит ваше заявление и определит, были ли нарушения достаточны для отмены результатов.
- Пересдача. Если апелляция будет удовлетворена, дата пересдачи экзамена будет назначена комиссией. Конкретные сроки будут зависеть от обстоятельств и могут варьироваться.
Если апелляция не найдет подтверждения, то пересдать экзамен будет невозможно. Поэтому рекомендуется подавать заявление только в случае уверенности в наличии фактических нарушений. В случае возникновения нештатных ситуаций, таких как пожар или авария, которые могут повлиять на проведение экзамена, ЕГЭ будет отменен и перенесен без необходимости подачи апелляции. Дата нового экзамена также будет определена специальной комиссией.
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