31 мая 2025

Shot: обрушившийся на поезд мост в Брянской области могли подорвать

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В обрушившийся мост врезался поезд
В обрушившийся мост врезался поезд Фото:
новость из сюжета
Мост обрушился в Брянской области на пассажирский поезд, пострадали люди

Причиной обрушения моста в Брянской области мог стать подрыв конструкции. Об этом сообщают СМИ.  

«Мост с автомобилями обвалился в Брянской области. В этот момент по нему проезжал поезд. Предварительно, мост подорвали. Инцидент произошел сегодня ночью за 3 километра от поселка Выгоничи. Состав двигался по маршруту Москва — Климово. Фура и несколько легковушек», — сообщает telegram-канал Shot.

Ранее сообщалось, что в момент обрушения моста по железнодорожным путям проходил пассажирский поезд. Предварительно, минимум семь человек пострадали

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Причиной обрушения моста в Брянской области мог стать подрыв конструкции. Об этом сообщают СМИ.   «Мост с автомобилями обвалился в Брянской области. В этот момент по нему проезжал поезд. Предварительно, мост подорвали. Инцидент произошел сегодня ночью за 3 километра от поселка Выгоничи. Состав двигался по маршруту Москва — Климово. Фура и несколько легковушек», — сообщает telegram-канал Shot. Ранее сообщалось, что в момент обрушения моста по железнодорожным путям проходил пассажирский поезд. Предварительно, минимум семь человек пострадали. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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