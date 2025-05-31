В Пермском крае в результате лесных пожаров пострадало 1,62 гектара леса

В Пермском крае с начала лесопожарного сезона зарегистрировано пять лесных пожаров на общей площади 1,62 гектара. Об этом сообщает Министерство природных ресурсов Прикамья.
"С начала лесопожарного сезона в Прикамье было зарегистрировано пять лесных пожаров на площади 1,62 га. Последнее возгорание на территории лесного фонда было зарегистрировано 29 мая в Красновишерском лесничестве. Предварительная причина пожара — человеческий фактор", — сообщается на сайте ведомства. Отмечается, что 80% лесных пожаров ликвидированы в течении первых суток.
В Пермском крае в 2024 году было зафиксировано свыше ста случаев ландшафтных пожаров, охвативших территорию более 17 гектаров. Причиной всех возгораний стало воспламенение сухой растительности.
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