31 мая 2025
30 мая 2025

В Пермском крае в результате лесных пожаров пострадало 1,62 гектара леса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
С начала сезона в Прикамье произошло пять лесных пожаров
С начала сезона в Прикамье произошло пять лесных пожаров Фото:

В Пермском крае с начала лесопожарного сезона зарегистрировано пять лесных пожаров на общей площади 1,62 гектара. Об этом сообщает Министерство природных ресурсов Прикамья.

"С начала лесопожарного сезона в Прикамье было зарегистрировано пять лесных пожаров на площади 1,62 га. Последнее возгорание на территории лесного фонда было зарегистрировано 29 мая в Красновишерском лесничестве. Предварительная причина пожара — человеческий фактор", — сообщается на сайте ведомства. Отмечается, что 80% лесных пожаров ликвидированы в течении первых суток.

В Пермском крае в 2024 году было зафиксировано свыше ста случаев ландшафтных пожаров, охвативших территорию более 17 гектаров. Причиной всех возгораний стало воспламенение сухой растительности.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае с начала лесопожарного сезона зарегистрировано пять лесных пожаров на общей площади 1,62 гектара. Об этом сообщает Министерство природных ресурсов Прикамья. "С начала лесопожарного сезона в Прикамье было зарегистрировано пять лесных пожаров на площади 1,62 га. Последнее возгорание на территории лесного фонда было зарегистрировано 29 мая в Красновишерском лесничестве. Предварительная причина пожара — человеческий фактор", — сообщается на сайте ведомства. Отмечается, что 80% лесных пожаров ликвидированы в течении первых суток. В Пермском крае в 2024 году было зафиксировано свыше ста случаев ландшафтных пожаров, охвативших территорию более 17 гектаров. Причиной всех возгораний стало воспламенение сухой растительности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...