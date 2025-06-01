РЖД: пассажиры попавшего в катастрофу поезда пересядут на спецрейс

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Для пассажиров организуют новый рейс
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Мост обрушился в Брянской области на пассажирский поезд, пострадали люди

Пассажиры поезда №86 Климов — Москва, сошедшего с рельсов в Брянской области из-за обрушения автомобильного моста, смогут продолжить путь до столицы на специально организованном резервном составе. Об этом 31 мая сообщили в официальном telegram-канале ОАО «РЖД».

«Они смогут продолжить свою поездку на специально сформированном резервном поезде. Брянск — Москва», — уточнили в сообщении железнодорожной компании.

В Выгоничском районе Брянской области обрушилось пролетное строение автомобильного моста. По информации губернатора региона Александра Богомаза, причиной инцидента стало незаконное вмешательство в деятельность транспорта. В результате ЧП произошел сход локомотива и нескольких вагонов пассажирского поезда №86, следовавшего по маршруту Климов — Москва.

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Пассажиры поезда №86 Климов — Москва, сошедшего с рельсов в Брянской области из-за обрушения автомобильного моста, смогут продолжить путь до столицы на специально организованном резервном составе. Об этом 31 мая сообщили в официальном telegram-канале ОАО «РЖД». «Они смогут продолжить свою поездку на специально сформированном резервном поезде. Брянск — Москва», — уточнили в сообщении железнодорожной компании. В Выгоничском районе Брянской области обрушилось пролетное строение автомобильного моста. По информации губернатора региона Александра Богомаза, причиной инцидента стало незаконное вмешательство в деятельность транспорта. В результате ЧП произошел сход локомотива и нескольких вагонов пассажирского поезда №86, следовавшего по маршруту Климов — Москва.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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