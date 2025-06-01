Пострадавшего в ЧП с поездом ребенка отправят санавиацией в Москву

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Пострадавшего при крушении поезда ребенка экстренно отправят в Москву санавиацией
Пострадавшего при крушении поезда ребенка экстренно отправят в Москву санавиацией Фото:
новость из сюжета
Мост обрушился в Брянской области на пассажирский поезд, пострадали люди

Ребенка, получившего травмы при крушении поезда в Брянской области, решено доставить в Москву для оказания квалифицированной медицинской помощи. Транспортировка будет осуществлена санитарной авиацией. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз. 

«Одного ребенка, пострадавшего при сходе поезда с рельсов в Брянской области, доставят в Москву. Транспортировка будет осуществлена санитарной авиацией», — сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора. 

Инцидент произошел в ночь на 1 июня, когда в Выгоничском районе Брянской области после столкновения поезда с мостом произошло его обрушение. На месте работает оперативный штаб и экстренные службы, известно о минимум 44 пострадавших и семи погибших. Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку по факту происшествия.

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Ребенка, получившего травмы при крушении поезда в Брянской области, решено доставить в Москву для оказания квалифицированной медицинской помощи. Транспортировка будет осуществлена санитарной авиацией. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.  «Одного ребенка, пострадавшего при сходе поезда с рельсов в Брянской области, доставят в Москву. Транспортировка будет осуществлена санитарной авиацией», — сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора.  Инцидент произошел в ночь на 1 июня, когда в Выгоничском районе Брянской области после столкновения поезда с мостом произошло его обрушение. На месте работает оперативный штаб и экстренные службы, известно о минимум 44 пострадавших и семи погибших. Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку по факту происшествия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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