Губернатор Богомаз сообщил о первых распоряжениях после катастрофы с поездом

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Губернатор Богомаз заявил, что все соответствующие распоряжения сделаны
Губернатор Богомаз заявил, что все соответствующие распоряжения сделаны Фото:
новость из сюжета
Мост обрушился в Брянской области на пассажирский поезд, пострадали люди

В Выгоничском районе Брянской области развернут оперативный штаб для координации работы служб на месте происшествия. Работают экстренные бригады скорой помощи, которые занимаются транспортировкой пострадавших в медицинские учреждения. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Все пострадавшие доставляются в медицинские учреждения области. Врачи оказывают всю необходимую помощь. Если будет необходимо, по решению медиков готовы организовать перевозку тяжело пострадавших санавиацией в Москву. Все соответствующие распоряжения сделаны», — отметил Богомаз в своем telegram-канале.

Мост обрушился в Брянской области в ночь на 1 июня. По предварительным данным, после в него врезался поезд. На данный момент известно минимум о 44 пострадавших, есть погибшие. После обрушения на пассажирский поезд Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку. Подробнее о происшествии — в онлайн-трансляции URA.RU.

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В Выгоничском районе Брянской области развернут оперативный штаб для координации работы служб на месте происшествия. Работают экстренные бригады скорой помощи, которые занимаются транспортировкой пострадавших в медицинские учреждения. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. «Все пострадавшие доставляются в медицинские учреждения области. Врачи оказывают всю необходимую помощь. Если будет необходимо, по решению медиков готовы организовать перевозку тяжело пострадавших санавиацией в Москву. Все соответствующие распоряжения сделаны», — отметил Богомаз в своем telegram-канале. Мост обрушился в Брянской области в ночь на 1 июня. По предварительным данным, после в него врезался поезд. На данный момент известно минимум о 44 пострадавших, есть погибшие. После обрушения на пассажирский поезд Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку. Подробнее о происшествии — в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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