31 мая 2025

Житель Прикамья заплатит за незаконную пропаганду наркотиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Граффити с рекламой наркотиков обошлось нарушителю в 4 тысячи рублей
Граффити с рекламой наркотиков обошлось нарушителю в 4 тысячи рублей Фото:

Житель Кунгура (Пермский край) заплатит штраф за пропаганду наркотических средств. Мужчина наносил граффити с рекламой запрещенных веществ на стены в общественных местах. Об этом сообщает пресс-служба Кунгурского городскойго суда.

«В ноябре 2024 года в ночное время мужчина с помощью трафарета наносил баллончиком с краской на стену остановочного комплекса в Кунгуре надпись с наименованием интернет магазина, распространяющего наркотические средства. Этим он осуществлял пропаганду и незаконную рекламу наркотических средств», — сообщается на официальной странице Кунгурского городского суда Пермского края в соцсети «ВКонтакте».

В результате разбирательства суд признал жителя Кунгура виновным по статье о пропаганде наркотических средств и назначил ему административный штраф в размере 4 тысяч рублей. Постановление еще не вступило в законную силу.

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Житель Кунгура (Пермский край) заплатит штраф за пропаганду наркотических средств. Мужчина наносил граффити с рекламой запрещенных веществ на стены в общественных местах. Об этом сообщает пресс-служба Кунгурского городскойго суда. «В ноябре 2024 года в ночное время мужчина с помощью трафарета наносил баллончиком с краской на стену остановочного комплекса в Кунгуре надпись с наименованием интернет магазина, распространяющего наркотические средства. Этим он осуществлял пропаганду и незаконную рекламу наркотических средств», — сообщается на официальной странице Кунгурского городского суда Пермского края в соцсети «ВКонтакте». В результате разбирательства суд признал жителя Кунгура виновным по статье о пропаганде наркотических средств и назначил ему административный штраф в размере 4 тысяч рублей. Постановление еще не вступило в законную силу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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