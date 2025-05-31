31 мая 2025

Сильнейшие магнитные бури обрушатся на свердловчан в первый день лета. Скрин

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Геомагнитные возмущения продлятся три дня
Геомагнитные возмущения продлятся три дня Фото:

Жители Свердловской области столкнутся с сильными магнитными бурями. Возмущения геомагнитного поля начнутся уже с вечера 1 июня. Об этом сообщают в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«На преодоление расстояния в 150 миллионов километров, разделяющих Землю и Солнце, плазме потребуется всего около 37 часов. Предварительный приход газового облака к Земле ожидается завтра около 16 часов по московскому времени», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале лаборатории.

В первый летний день уровень магнитной бури максимально приблизится к отметке G4 (очень сильная). По прогнозу, она начнется около 18:00 и продлится до 3 июня, хоть и постепенно снизится до уровня G1 (слабая).

Прогноз магнитных бурь
Прогноз магнитных бурь
Фото:

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Жители Свердловской области столкнутся с сильными магнитными бурями. Возмущения геомагнитного поля начнутся уже с вечера 1 июня. Об этом сообщают в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. «На преодоление расстояния в 150 миллионов километров, разделяющих Землю и Солнце, плазме потребуется всего около 37 часов. Предварительный приход газового облака к Земле ожидается завтра около 16 часов по московскому времени», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале лаборатории. В первый летний день уровень магнитной бури максимально приблизится к отметке G4 (очень сильная). По прогнозу, она начнется около 18:00 и продлится до 3 июня, хоть и постепенно снизится до уровня G1 (слабая).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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