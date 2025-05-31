Жители Свердловской области столкнутся с сильными магнитными бурями. Возмущения геомагнитного поля начнутся уже с вечера 1 июня. Об этом сообщают в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
«На преодоление расстояния в 150 миллионов километров, разделяющих Землю и Солнце, плазме потребуется всего около 37 часов. Предварительный приход газового облака к Земле ожидается завтра около 16 часов по московскому времени», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале лаборатории.
В первый летний день уровень магнитной бури максимально приблизится к отметке G4 (очень сильная). По прогнозу, она начнется около 18:00 и продлится до 3 июня, хоть и постепенно снизится до уровня G1 (слабая).
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