Пермяки взяли бронзу на федеральных соревнованиях по сборке БПЛА

Пермская команда «Киберпатриоты» заняла третье место в конкурсе «СборкаСим» федерального проекта «Кадры для цифровой промышленности». Об этом сообщила пресс-служба правительства Прикамья.
«По итогам дополнительного конкурса направления „Кибердром.Курсант“, в рамках которого участникам в виртуальном режиме нужно было собрать и разобрать беспилотное средство, команда из Пермского военного института войск национальной гвардии РФ заняла третье место», — указано на сайте ведомства. Федеральный проект в этом году реализовали в седьмой раз.
В сезоне 2024-2025 годов соревнования проводились по трем направления: «Основной», «Сила России» и «Кибердром.Старт». В первенстве приняли участие команды из Прикамья, включая сотрудников «ОДК-Пермские моторы» и «ОДК-СТАР», а также — представителей Пермского президентского кадетского училища имени Героя России Кузьмина. Участники соревновались в применении беспилотных авиационных систем и наземных робототехнических комплексов, выполняя задания, направленные на развитие инженерных и программных компетенций.
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