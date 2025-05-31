31 мая 2025

Пермяки взяли бронзу на федеральных соревнованиях по сборке БПЛА

© Служба новостей «URA.RU»
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Конкурс собрал российских школьников, студентов и молодых специалистов, занимающихся беспилотными системами
Конкурс собрал российских школьников, студентов и молодых специалистов, занимающихся беспилотными системами Фото:

Пермская команда «Киберпатриоты» заняла третье место в конкурсе «СборкаСим» федерального проекта «Кадры для цифровой промышленности». Об этом сообщила пресс-служба правительства Прикамья.

«По итогам дополнительного конкурса направления „Кибердром.Курсант“, в рамках которого участникам в виртуальном режиме нужно было собрать и разобрать беспилотное средство, команда из Пермского военного института войск национальной гвардии РФ заняла третье место», — указано на сайте ведомства. Федеральный проект в этом году реализовали в седьмой раз.

В сезоне 2024-2025 годов соревнования проводились по трем направления: «Основной», «Сила России» и «Кибердром.Старт». В первенстве приняли участие команды из Прикамья, включая сотрудников «ОДК-Пермские моторы» и «ОДК-СТАР», а также — представителей Пермского президентского кадетского училища имени Героя России Кузьмина. Участники соревновались в применении беспилотных авиационных систем и наземных робототехнических комплексов, выполняя задания, направленные на развитие инженерных и программных компетенций.

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Пермская команда «Киберпатриоты» заняла третье место в конкурсе «СборкаСим» федерального проекта «Кадры для цифровой промышленности». Об этом сообщила пресс-служба правительства Прикамья. «По итогам дополнительного конкурса направления „Кибердром.Курсант“, в рамках которого участникам в виртуальном режиме нужно было собрать и разобрать беспилотное средство, команда из Пермского военного института войск национальной гвардии РФ заняла третье место», — указано на сайте ведомства. Федеральный проект в этом году реализовали в седьмой раз. В сезоне 2024-2025 годов соревнования проводились по трем направления: «Основной», «Сила России» и «Кибердром.Старт». В первенстве приняли участие команды из Прикамья, включая сотрудников «ОДК-Пермские моторы» и «ОДК-СТАР», а также — представителей Пермского президентского кадетского училища имени Героя России Кузьмина. Участники соревновались в применении беспилотных авиационных систем и наземных робототехнических комплексов, выполняя задания, направленные на развитие инженерных и программных компетенций.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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