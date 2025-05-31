В Прикамье спрос на препараты против аллергии упал на 25%

На территории Прикамья в разгар сезона цветения спрос на антигистаминные препараты уменьшился на 25%. При этом их стоимость практически не изменилась, утверждают аналитики платформы «Контур.Маркет».
«В 2025 году спрос на лекарства против аллергии в Пермском крае снизился на 25% по сравнению с прошлым годом. При этом стоимость таких препаратов составила 257 рублей (было — 255 рублей)», — на данные исследования ссылается «РБК-Пермь».
Также было установлено, что в регионе с января число пациентов с аллергопатологией выросло на 20%. Эксперты связали тенденцию с изменением климата, ухудшением экологической обстановки и увеличением уровня стресса у населения.
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