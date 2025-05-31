31 мая 2025

В Прикамье спрос на препараты против аллергии упал на 25%

© Служба новостей «URA.RU»
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Есть мнение, что пермяки стали совершать больше покупок в онлайн-магазинах
Есть мнение, что пермяки стали совершать больше покупок в онлайн-магазинах Фото:

На территории Прикамья в разгар сезона цветения спрос на антигистаминные препараты уменьшился на 25%. При этом их стоимость практически не изменилась, утверждают аналитики платформы «Контур.Маркет».

«В 2025 году спрос на лекарства против аллергии в Пермском крае снизился на 25% по сравнению с прошлым годом. При этом стоимость таких препаратов составила 257 рублей (было — 255 рублей)», — на данные исследования ссылается «РБК-Пермь».

Также было установлено, что в регионе с января число пациентов с аллергопатологией  выросло на 20%. Эксперты связали тенденцию с изменением климата, ухудшением экологической обстановки и увеличением уровня стресса у населения.

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На территории Прикамья в разгар сезона цветения спрос на антигистаминные препараты уменьшился на 25%. При этом их стоимость практически не изменилась, утверждают аналитики платформы «Контур.Маркет». «В 2025 году спрос на лекарства против аллергии в Пермском крае снизился на 25% по сравнению с прошлым годом. При этом стоимость таких препаратов составила 257 рублей (было — 255 рублей)», — на данные исследования ссылается «РБК-Пермь». Также было установлено, что в регионе с января число пациентов с аллергопатологией  выросло на 20%. Эксперты связали тенденцию с изменением климата, ухудшением экологической обстановки и увеличением уровня стресса у населения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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