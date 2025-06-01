МЧС опубликовало кадры с места происшествия в Брянской области

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В Брянской области сотрудники МЧС ведут аварийно-спасательные работы
В Брянской области сотрудники МЧС ведут аварийно-спасательные работы Фото:
новость из сюжета
Мост обрушился в Брянской области на пассажирский поезд, пострадали люди

В Брянской области в ночь на 1 июня произошел подрыв моста, под которым следовал пассажирский поезд. В результате погибло семь человек, еще 71 — пострадали. Кадры с места событий опубликовало МЧС России.

На кадрах видно, как спасатели вытащили фуру, которая упала на поезд вместе с мостом при обрушении конструкции. На данный момент на месте ведутся аварийно-спасательные работы. 

При этом подрыв в Следкоме классифицировали как теракт. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

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В Брянской области в ночь на 1 июня произошел подрыв моста, под которым следовал пассажирский поезд. В результате погибло семь человек, еще 71 — пострадали. Кадры с места событий опубликовало МЧС России. На кадрах видно, как спасатели вытащили фуру, которая упала на поезд вместе с мостом при обрушении конструкции. На данный момент на месте ведутся аварийно-спасательные работы.  При этом подрыв в Следкоме классифицировали как теракт. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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