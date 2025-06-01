МЧС опубликовало кадры с места происшествия в Брянской области

В Брянской области в ночь на 1 июня произошел подрыв моста, под которым следовал пассажирский поезд. В результате погибло семь человек, еще 71 — пострадали. Кадры с места событий опубликовало МЧС России.
На кадрах видно, как спасатели вытащили фуру, которая упала на поезд вместе с мостом при обрушении конструкции. На данный момент на месте ведутся аварийно-спасательные работы.
При этом подрыв в Следкоме классифицировали как теракт. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
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