СК РФ: подрывы мостов в Брянской и Курской областях квалифицированы как теракт

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Следком классифицировал подрывы в двух регионах РФ как теракты
Следком классифицировал подрывы в двух регионах РФ как теракты Фото:
новость из сюжета
Мост обрушился в Брянской области на пассажирский поезд, пострадали люди

Инциденты с подрывами на железнодорожных путях в Брянской и Курской областях были классифицированы как террористические акты. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. 

«Главным следственным управлением по поручению председателя следственного комитета приняты к производству уголовные дела о подрывах на железной дороге в Брянской и Курской областях. Данные происшествия квалифицированы как террористический акт», — заявила Петренко. 

В ночь на 1 июня в Брянской области произошло обрушение автомобильного моста, под который в этот момент проходил пассажирский поезд сообщением «Климов — Москва». В результате инцидента погибли не менее семи человек, еще несколько десятков получили ранения. 

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Инциденты с подрывами на железнодорожных путях в Брянской и Курской областях были классифицированы как террористические акты. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.  «Главным следственным управлением по поручению председателя следственного комитета приняты к производству уголовные дела о подрывах на железной дороге в Брянской и Курской областях. Данные происшествия квалифицированы как террористический акт», — заявила Петренко.  В ночь на 1 июня в Брянской области произошло обрушение автомобильного моста, под который в этот момент проходил пассажирский поезд сообщением «Климов — Москва». В результате инцидента погибли не менее семи человек, еще несколько десятков получили ранения. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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