СК РФ: подрывы мостов в Брянской и Курской областях квалифицированы как теракт

Инциденты с подрывами на железнодорожных путях в Брянской и Курской областях были классифицированы как террористические акты. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
«Главным следственным управлением по поручению председателя следственного комитета приняты к производству уголовные дела о подрывах на железной дороге в Брянской и Курской областях. Данные происшествия квалифицированы как террористический акт», — заявила Петренко.
В ночь на 1 июня в Брянской области произошло обрушение автомобильного моста, под который в этот момент проходил пассажирский поезд сообщением «Климов — Москва». В результате инцидента погибли не менее семи человек, еще несколько десятков получили ранения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.