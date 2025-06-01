В ночь с 31 мая на 1 июня в Брянской области автомобильный мост обрушился на железнодорожный состав №86, следовавший под конструкцией по маршруту «Климов — Москва». Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что семь человек погибли. Количество пострадавших на данный момент составляет 66, из которых трое — дети. Кадры с места трагедии — в материале URA.RU и в онлайн-трансляции.
Подробности о пострадавших
В больницы доставили 44 человека, еще 22 пострадавших сейчас получают амбулаторную помощь, заявил глава области. Раненого ребенка с помощью санитарной авиации доставят в Москву для оказания медпомощи, отметил Богомаз.
Что сейчас происходит на месте трагедии
В ликвидации последствий аварии задействованы около 180 специалистов и 60 единиц техники, заявили в МЧС. Как сообщает РЕН ТВ, к разрушенному мосту направляется тяжелая техника для разбора завалов. Также на месте работают 16 бригад скорой помощи и медицины катастроф. Аварийно-спасательные мероприятия продолжаются.
Сейчас движение по направлению движения поезда полностью приостановили, а пассажиров доставили на ж/д вокзал Брянск-I. Специально организованный резервный состав №902 уже везет их в Москву. По факту произошедшего Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку.
Как изменили движение автомобилей из-за обрушения моста
В Госавтоинспекции региона сообщили о закрытии участка дороги на федеральной трассе А-240, проходящего над железнодорожными путями, рядом с Брянском. Уточняется, что проезд по этому участку перекрыт с 23:10 (по местному времени) 31 мая на отметке 31+200 километров. Сейчас для автомобилистов организовали объезд через поселок Выгоничи, передает в соцсети «ВКонтакте» паблик «ЧП Брянск».
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