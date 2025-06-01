Кадры с места крушения пассажирского поезда под Брянском. Фото, видео

В катастрофе поезда под Брянском погибли семь человек
© Служба новостей «URA.RU»
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При крушении поезда пострадали 66 человек
При крушении поезда пострадали 66 человек Фото:
новость из сюжета
Мост обрушился в Брянской области на пассажирский поезд, пострадали люди

В ночь с 31 мая на 1 июня в Брянской области автомобильный мост обрушился на железнодорожный состав №86, следовавший под конструкцией по маршруту «Климов — Москва». Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что семь человек погибли. Количество пострадавших на данный момент составляет 66, из которых трое — дети. Кадры с места трагедии — в материале URA.RU и в онлайн-трансляции.

Подробности о пострадавших

В больницы доставили 44 человека, еще 22 пострадавших сейчас получают амбулаторную помощь, заявил глава области. Раненого ребенка с помощью санитарной авиации доставят в Москву для оказания медпомощи, отметил Богомаз.

Что сейчас происходит на месте трагедии

В ликвидации последствий аварии задействованы около 180 специалистов и 60 единиц техники, заявили в МЧС. Как сообщает РЕН ТВ, к разрушенному мосту направляется тяжелая техника для разбора завалов. Также на месте работают 16 бригад скорой помощи и медицины катастроф. Аварийно-спасательные мероприятия продолжаются.

Сейчас движение по направлению движения поезда полностью приостановили, а пассажиров доставили на ж/д вокзал Брянск-I. Специально организованный резервный состав №902 уже везет их в Москву. По факту произошедшего Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку.

Как изменили движение автомобилей из-за обрушения моста

В Госавтоинспекции региона сообщили о закрытии участка дороги на федеральной трассе А-240, проходящего над железнодорожными путями, рядом с Брянском. Уточняется, что проезд по этому участку перекрыт с 23:10 (по местному времени) 31 мая на отметке 31+200 километров. Сейчас для автомобилистов организовали объезд через поселок Выгоничи, передает в соцсети «ВКонтакте» паблик «ЧП Брянск». 

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В ночь с 31 мая на 1 июня в Брянской области автомобильный мост обрушился на железнодорожный состав №86, следовавший под конструкцией по маршруту «Климов — Москва». Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что семь человек погибли. Количество пострадавших на данный момент составляет 66, из которых трое — дети. Кадры с места трагедии — в материале URA.RU и в онлайн-трансляции. Подробности о пострадавших В больницы доставили 44 человека, еще 22 пострадавших сейчас получают амбулаторную помощь, заявил глава области. Раненого ребенка с помощью санитарной авиации доставят в Москву для оказания медпомощи, отметил Богомаз. Что сейчас происходит на месте трагедии В ликвидации последствий аварии задействованы около 180 специалистов и 60 единиц техники, заявили в МЧС. Как сообщает РЕН ТВ, к разрушенному мосту направляется тяжелая техника для разбора завалов. Также на месте работают 16 бригад скорой помощи и медицины катастроф. Аварийно-спасательные мероприятия продолжаются. Сейчас движение по направлению движения поезда полностью приостановили, а пассажиров доставили на ж/д вокзал Брянск-I. Специально организованный резервный состав №902 уже везет их в Москву. По факту произошедшего Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку. Как изменили движение автомобилей из-за обрушения моста В Госавтоинспекции региона сообщили о закрытии участка дороги на федеральной трассе А-240, проходящего над железнодорожными путями, рядом с Брянском. Уточняется, что проезд по этому участку перекрыт с 23:10 (по местному времени) 31 мая на отметке 31+200 километров. Сейчас для автомобилистов организовали объезд через поселок Выгоничи, передает в соцсети «ВКонтакте» паблик «ЧП Брянск». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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