Путин всю ночь следил за ситуацией в Курской и Брянской областях

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Песков заявил, что Путин держит на контроле подрывы мостов в двух регионах РФ
Песков заявил, что Путин держит на контроле подрывы мостов в двух регионах РФ Фото:
новость из сюжета
Мост обрушился в Брянской области на пассажирский поезд, пострадали люди

Президент РФ Владимир Путин на протяжении всей ночи следил за ситуациями с подрывом мостов в Курской и Брянской областях. Он также получал соответствующие доклады, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Владимир Путин всю ночь получал доклады по линии ФСБ и МЧС о произошедшем с железнодорожными составами в Курской и Брянской областях», — заявил Песков в разговоре с корреспондентом Кремлевского пула Александром Юнашевым. Второй написал об этом в telegram-канале.

В Брянской и Курской областях 1 июня зафиксированы взрывы, в результате которых были повреждены железнодорожные мосты. По информации брянского губернатора Александра Богомаза, в момент обрушения конструкции под ней проходил пассажирский поезд: пострадал 71 человек, еще семь — погибли. При этом в Курской области после подрыва моста с рельсов сошел тепловоз и три пустых грузовых вагона. В результате один человек получил ранения, погибших нет. 

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Президент РФ Владимир Путин на протяжении всей ночи следил за ситуациями с подрывом мостов в Курской и Брянской областях. Он также получал соответствующие доклады, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Владимир Путин всю ночь получал доклады по линии ФСБ и МЧС о произошедшем с железнодорожными составами в Курской и Брянской областях», — заявил Песков в разговоре с корреспондентом Кремлевского пула Александром Юнашевым. Второй написал об этом в telegram-канале. В Брянской и Курской областях 1 июня зафиксированы взрывы, в результате которых были повреждены железнодорожные мосты. По информации брянского губернатора Александра Богомаза, в момент обрушения конструкции под ней проходил пассажирский поезд: пострадал 71 человек, еще семь — погибли. При этом в Курской области после подрыва моста с рельсов сошел тепловоз и три пустых грузовых вагона. В результате один человек получил ранения, погибших нет. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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