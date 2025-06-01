Путин всю ночь следил за ситуацией в Курской и Брянской областях

Президент РФ Владимир Путин на протяжении всей ночи следил за ситуациями с подрывом мостов в Курской и Брянской областях. Он также получал соответствующие доклады, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Владимир Путин всю ночь получал доклады по линии ФСБ и МЧС о произошедшем с железнодорожными составами в Курской и Брянской областях», — заявил Песков в разговоре с корреспондентом Кремлевского пула Александром Юнашевым. Второй написал об этом в telegram-канале.
В Брянской и Курской областях 1 июня зафиксированы взрывы, в результате которых были повреждены железнодорожные мосты. По информации брянского губернатора Александра Богомаза, в момент обрушения конструкции под ней проходил пассажирский поезд: пострадал 71 человек, еще семь — погибли. При этом в Курской области после подрыва моста с рельсов сошел тепловоз и три пустых грузовых вагона. В результате один человек получил ранения, погибших нет.
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