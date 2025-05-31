Квартира находится недалеко от университетов
В Тюмени за 1 000 рублей в сутки можно снять квартиру-студию в хрущевке. Это самое бюджетное предложение, которое опубликовано на сайте бесплатных объявлений.
«Современная мини-студия „Эконом“, 18 квадратных метров. Цена: 1 000 рублей за сутки»,— указано на сайте.
Хозяин квартиры указывает, что жилье расположено в хрущевке, где «живут пенсионеры». В помещении имеется небольшая кухня, туалет и душ. Рядом расположены три университета.
Это самая бюджетная квартира, которую можно снять в Тюмени
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