31 мая 2025
30 мая 2025

Какую квартиру в Тюмени можно снять за 1 000 рублей. Скрин

В Тюмени за 1 000 рублей можно снять квартиру в хрущевке
© Служба новостей «URA.RU»
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Квартира находится недалеко от университетов
Квартира находится недалеко от университетов Фото:

В Тюмени за 1 000 рублей в сутки можно снять квартиру-студию в хрущевке. Это самое бюджетное предложение, которое опубликовано на сайте бесплатных объявлений.

«Современная мини-студия „Эконом“, 18 квадратных метров. Цена: 1 000 рублей за сутки»,— указано на сайте.

Хозяин квартиры указывает, что жилье расположено в хрущевке, где «живут пенсионеры». В помещении имеется небольшая кухня, туалет и душ. Рядом расположены три университета.

Это самая бюджетная квартира, которую можно снять в Тюмени
Это самая бюджетная квартира, которую можно снять в Тюмени
Фото:

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В Тюмени за 1 000 рублей в сутки можно снять квартиру-студию в хрущевке. Это самое бюджетное предложение, которое опубликовано на сайте бесплатных объявлений. «Современная мини-студия „Эконом“, 18 квадратных метров. Цена: 1 000 рублей за сутки»,— указано на сайте. Хозяин квартиры указывает, что жилье расположено в хрущевке, где «живут пенсионеры». В помещении имеется небольшая кухня, туалет и душ. Рядом расположены три университета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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