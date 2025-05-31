31 мая 2025

В Екатеринбурге в страшной аварии погиб мотоциклист. Фото

В Екатеринбурге водитель мотоцикла «Минск» погиб В ДТП до приезда скорой помощи
© Служба новостей «URA.RU»
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Мотоциклист погиб до приезда скорой помощи
Мотоциклист погиб до приезда скорой помощи Фото:

Водитель мотоцикла «Минск» потерял управление и выскочил на встречку, где столкнулся с иномаркой. В результате аварии мотоциклист погиб на месте. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.

«В результате ДТП мужчина водитель мотоцикла — личность которого в настоящее время устанавливается сотрудниками полиции, погиб на месте, до приезда бригады медиков. Состояние погибшего водителя в момент ДТП будет установлено по результатам назначенной химико-токсикологической экспертизы. Мужчина управлял мотоциклом без защитной экипировки, и шлема», — заявили в ГИБДД. 

За рулем иномарки Nissan Almero находился 52-летний мужчина. Владелец легковушки пытался избежать столкновения. Мужчина был пристегнут и не принимал алкоголь перед тем, как сесть за руль.

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Водитель мотоцикла «Минск» потерял управление и выскочил на встречку, где столкнулся с иномаркой. В результате аварии мотоциклист погиб на месте. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области. «В результате ДТП мужчина водитель мотоцикла — личность которого в настоящее время устанавливается сотрудниками полиции, погиб на месте, до приезда бригады медиков. Состояние погибшего водителя в момент ДТП будет установлено по результатам назначенной химико-токсикологической экспертизы. Мужчина управлял мотоциклом без защитной экипировки, и шлема», — заявили в ГИБДД.  За рулем иномарки Nissan Almero находился 52-летний мужчина. Владелец легковушки пытался избежать столкновения. Мужчина был пристегнут и не принимал алкоголь перед тем, как сесть за руль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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