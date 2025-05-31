Водитель мотоцикла «Минск» потерял управление и выскочил на встречку, где столкнулся с иномаркой. В результате аварии мотоциклист погиб на месте. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.
«В результате ДТП мужчина водитель мотоцикла — личность которого в настоящее время устанавливается сотрудниками полиции, погиб на месте, до приезда бригады медиков. Состояние погибшего водителя в момент ДТП будет установлено по результатам назначенной химико-токсикологической экспертизы. Мужчина управлял мотоциклом без защитной экипировки, и шлема», — заявили в ГИБДД.
За рулем иномарки Nissan Almero находился 52-летний мужчина. Владелец легковушки пытался избежать столкновения. Мужчина был пристегнут и не принимал алкоголь перед тем, как сесть за руль.
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