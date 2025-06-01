Baza: ВСУ впервые атаковали Сибирь беспилотниками

В небе над городом были замечены десятки дронов
Жители города Усолье-Сибирское Иркутской области сообщили о массовой атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Это может стать первым зафиксированным случаем атаки беспилотников на территорию Сибири.
«Жители Усолья-Сибирского (Иркутская область) сообщают о массовой атаке БПЛА», — пишет telegram-канал Baza. По сообщениям очевидцев, в небе над городом были замечены десятки дронов. Официальные комментарии от местных и федеральных властей пока отсутствуют.
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