В Москве усилили меры безопасности на фоне атак беспилотников и ЧП с поездами

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В Московском метро дежурят отряды полиции
В Московском метро дежурят отряды полиции Фото:

Власти Москвы ввели дополнительные меры безопасности в городе после серии атак беспилотников и инцидентов с поездами. Об этом рассказал корреспондент URA.RU.

«В Московском метрополитене усилены меры безопасности на фоне событий», — сообщает корреспондент. Он добавил, что на транспортных узлах дежурят усиленные наряды полиции с кинологическими расчетами.

Ранее беспилотники атаковали военный объект в поселке Средний Усольского района Иркутской области.  В Брянской и Курской областях произошли обрушения автомобильного и железнодорожного мостов в ночь на 1 июня.

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Власти Москвы ввели дополнительные меры безопасности в городе после серии атак беспилотников и инцидентов с поездами. Об этом рассказал корреспондент URA.RU. «В Московском метрополитене усилены меры безопасности на фоне событий», — сообщает корреспондент. Он добавил, что на транспортных узлах дежурят усиленные наряды полиции с кинологическими расчетами. Ранее беспилотники атаковали военный объект в поселке Средний Усольского района Иркутской области.  В Брянской и Курской областях произошли обрушения автомобильного и железнодорожного мостов в ночь на 1 июня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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