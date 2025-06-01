В Москве усилили меры безопасности на фоне атак беспилотников и ЧП с поездами

Власти Москвы ввели дополнительные меры безопасности в городе после серии атак беспилотников и инцидентов с поездами. Об этом рассказал корреспондент URA.RU.
«В Московском метрополитене усилены меры безопасности на фоне событий», — сообщает корреспондент. Он добавил, что на транспортных узлах дежурят усиленные наряды полиции с кинологическими расчетами.
Ранее беспилотники атаковали военный объект в поселке Средний Усольского района Иркутской области. В Брянской и Курской областях произошли обрушения автомобильного и железнодорожного мостов в ночь на 1 июня.
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