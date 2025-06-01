Отец пострадавших при ЧП в Брянской области детей рассказал об их состоянии: эксклюзив

В результате ЧП в Брянской области двое детей в возрасте пяти месяцев и семи лет с различными травмами были доставлены в Клинику доктора Рошаля в Москве. Их мать, работавшая врачом в детском хосписе, погибла. Одному из детей проводят операцию. Их отец, который сейчас находится к клинике вместе с ними, эксклюзивно рассказал корреспонденту URA.RU о первых минутах крушения поезда и о самочувствии детей.
«В клинику доставлены оба ребенка, первым привезли младшего. Пострадали оба ребенка. У них переломы, гематомы, ушибы, ссадины. Один ранен гораздо серьезнее, его сейчас будут оперировать», — рассказал корреспонденту URA.RU отец пострадавших детей.
Говорить о гибели супруги и о ее работе он не стал, сославшись на то, что дети в данный момент находятся с ним рядом. Сам он старается держаться. О страшной ночи он вспоминает: «Проснулся, болтанка, удары. Это было где-то в районе 23:00 часов. Дети, конечно, испугались».
Сейчас семье оказывается необходимая помощь. Родители погибшей женщины находятся в шоке.
Инцидент произошел в ночь на 1 июня, когда на железнодорожный состав №86, следовавший по маршруту «Климов — Москва», обрушился автомобильный мост в Брянской области. В результате ЧП пострадали более 70 человек, среди которых оказались и дети. Пострадавших малышей — пятимесячного и семилетнего — доставили в московскую Клинику доктора Рошаля, где им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
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