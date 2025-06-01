Отец пострадавших при ЧП в Брянской области детей рассказал об их состоянии: эксклюзив

Раненых детей погибшей медработницы из Брянска доставили в Москву
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
С детьми работают врачи, младшему предстоит операция
С детьми работают врачи, младшему предстоит операция Фото:

В результате ЧП в Брянской области двое детей в возрасте пяти месяцев и семи лет с различными травмами были доставлены в Клинику доктора Рошаля в Москве. Их мать, работавшая врачом в детском хосписе, погибла. Одному из детей проводят операцию. Их отец, который сейчас находится к клинике вместе с ними, эксклюзивно рассказал корреспонденту URA.RU о первых минутах крушения поезда и о самочувствии детей. 

«В клинику доставлены оба ребенка, первым привезли младшего. Пострадали оба ребенка.  У них переломы, гематомы, ушибы, ссадины. Один ранен гораздо серьезнее, его сейчас будут оперировать», — рассказал корреспонденту URA.RU отец пострадавших детей.

Говорить о гибели супруги и о ее работе он не стал, сославшись на то, что дети в данный момент находятся с ним рядом. Сам он старается держаться. О страшной ночи он вспоминает: «Проснулся, болтанка, удары. Это было где-то в районе 23:00 часов. Дети, конечно, испугались». 

Сейчас семье оказывается необходимая помощь. Родители погибшей женщины находятся в шоке. 

Инцидент произошел в ночь на 1 июня, когда на железнодорожный состав №86, следовавший по маршруту «Климов — Москва», обрушился автомобильный мост в Брянской области. В результате ЧП пострадали более 70 человек, среди которых оказались и дети. Пострадавших малышей — пятимесячного и семилетнего — доставили в московскую Клинику доктора Рошаля, где им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В результате ЧП в Брянской области двое детей в возрасте пяти месяцев и семи лет с различными травмами были доставлены в Клинику доктора Рошаля в Москве. Их мать, работавшая врачом в детском хосписе, погибла. Одному из детей проводят операцию. Их отец, который сейчас находится к клинике вместе с ними, эксклюзивно рассказал корреспонденту URA.RU о первых минутах крушения поезда и о самочувствии детей.  «В клинику доставлены оба ребенка, первым привезли младшего. Пострадали оба ребенка.  У них переломы, гематомы, ушибы, ссадины. Один ранен гораздо серьезнее, его сейчас будут оперировать», — рассказал корреспонденту URA.RU отец пострадавших детей. Говорить о гибели супруги и о ее работе он не стал, сославшись на то, что дети в данный момент находятся с ним рядом. Сам он старается держаться. О страшной ночи он вспоминает: «Проснулся, болтанка, удары. Это было где-то в районе 23:00 часов. Дети, конечно, испугались».  Сейчас семье оказывается необходимая помощь. Родители погибшей женщины находятся в шоке.  Инцидент произошел в ночь на 1 июня, когда на железнодорожный состав №86, следовавший по маршруту «Климов — Москва», обрушился автомобильный мост в Брянской области. В результате ЧП пострадали более 70 человек, среди которых оказались и дети. Пострадавших малышей — пятимесячного и семилетнего — доставили в московскую Клинику доктора Рошаля, где им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...