Очевидцы рассказали, что произошло в первые минуты после крушения поезда в Брянской области

В Брянской области в ночь на 1 июня на железнодорожный состав №86, следовавший под конструкцией по маршруту «Климов — Москва» обрушился автомобильный мост. На данный момент число пострадавших достигло 71 человек, заявил глава региона Александр Богомаз. Для семей погибших, а также для родственников госпитализированных пострадавших будет предоставлен бесплатный транспорт до Брянска. Что говорят родственники и очевидцы ЧП — в материале URA.RU.
Помогал до глубокой ночи
Один из очевидцев, находившийся неподалеку от железнодорожной аварии одним из первых поспешил на выручку пострадавшим до прибытия спасательных служб. Как рассказал мужчина, он незамедлительно принялся эвакуировать людей из поврежденных вагонов и оказывать им первую медицинскую помощь.
По его словам, он оставался на месте до прибытия автобусов в Брянск. Точное время он не назвал, отметив, что это произошло около двух часов ночи.
Как он отметил, люди вели себя спокойно и благодарили за помощь. «Помогал выгружать людей <...> Все адекватно реагировали на все, благодарили очень сильно за помощь, хвалили за организацию», — поделился мужчина. Цитата по Ruptly.
Комментарии очевидцев
«Сами себя вытаскивали»
Пассажир поезда, поделился подробностями произошедшего в первые минуты инцидента. По его словам, первый вагон сошел с рельсов на повороте и перевернулся. Второй вагон, в котором находился сам очевидец, также опрокинулся. Пассажирам пришлось самостоятельно выбираться из вагона, после чего они оказывали помощь другим пострадавшим, помогая им выбраться наружу. «Первый вагон наехал и на вираже упал. А мы во втором вагоне ехали и он опрокинулся. Сами себя оттуда вытаскивали. Остальным помогали из вагона вытаскивали», — сообщил мужчина журналистам.
«Три толчка было сильных»
Пассажир, находившийся в предпоследнем вагоне поезда, сообщил, что почувствовал три сильных толчка. После этого, по его словам, пассажиры покинули вагон и увидели, что на поезде уже лежит разрушенный мост. «Три толчка я в предпоследнем вагоне ехал. Три толчка таких сильных. Выходим, а там уже мост на тепловозе лежит», — отметил мужчина в беседе с telegram-каналом Shot.
Он отметил, что среди людей в его вагоне паники не возникло. Некоторые, как рассказал очевидец, после столкновения упали с полок.
Кричали: «Помогите!»
Один из свидетелей происшествия рассказал, что в опрокинувшемся вагоне слышались крики о помощи. Некоторые пассажиры были вынуждены покидать вагон через соседние, так как двери оказались заблокированы. «В вагоне, который перевернулся, кричали: „Помогите! Помогите!“, — заявил пожилой мужчина журналистам.
По словам очевидцев, перед инцидентом они ощутили несколько сильных толчков, после чего в салоне отключилось освещение. Часть людей упала с полок и получила травмы. Пассажиры также отметили, что медицинские работники и сотрудники спасательных служб прибыли на место происшествия оперативно, передает Shot.
«Прыгали прямо на щебенку, под откос»
Пассажир по имени Вячеслав отметил, что освещение в вагоне сохранялось, а люди вели себя сдержанно и не поддавались панике. Проводница действовала быстро и профессионально — своевременно уведомила всех о произошедшем и организовала эвакуацию. Людям пришлось спрыгивать на насыпь с откоса. К счастью, никто не получил серьезных травм. «Без паники. <...> Свет не погас <...> Проводница оперативно среагировала, всех успокоила. Когда поняла, что связи нет, то пооткрывали двери и начали эвакуироваться <...> Там было высоко, приходилось прыгать на щебенку», — отметил мужчина в беседе с 360.ru.
«Страшно очень было»
«Очень громкий хлопок <...> Сильно ударилась коленом о переднее сиденье — в сидячем ехала. Моя сумка улетела метров на пять, она тяжелая была», — сообщила «Известиям» пассажирка по имени Елена. Она отметила, что в ее вагоне пострадали все. По словам женщины, в момент обрушения моста она сначала подумала, что в небе сбили беспилотник.
Что сообщают родственники пассажиров
Пытался найти отца
Сын одного из пассажиров, находившихся в поезде, сошедшем с рельсов в Брянской области, поделился подробностями своих попыток разыскать отца. По словам мужчины, узнав утром о произошедшем он начал обзванивать все службы, однако информации о состоянии отца ему получить не удалось.
Позднее молодой человек выяснил, что пассажиров переправили в Москву другим поездом, после чего он прибыл на Киевский вокзал, чтобы встретить своего отца. «Он немного ударился, получил ушибы. Ехал отец в восьмом вагоне. Говорит, что в живых остался благодаря этому, потому что только первые четыре вагона перевернулись», — заявил Сергей РЕН.ТВ.
Было сильное столкновение
Столкновение было крайне серьезным, заявила внучка женщины, пострадавшей в результате инцидента в Брянской области. Девушка прибыла на вокзал ожидать прибытия резервного поезда с пострадавшими. Она отметила, что узнала о случившемся через маму. «Я решила ей сама набрать, и слава богу, она ответила, что с ней всё хорошо и она едет», — сообщила девушка РЕН.ТВ.
Вывели из поезда и повели с вещами в темноте по лесу
Как сообщила Татьяна Фаттяхова, родственница одной из пострадавших, ей позвонили после одиннадцати часов вечера и сообщили о ЧП с поездом. По ее словам, пассажиров вывели из вагонов, после чего им пришлось идти с вещами через темный лес. Позднее их доставили на автобусах в школу соседнего поселка, где предложили чай. «Она уже после 11 часов вечера позвонила нам и сказала, что произошло ЧП, что их вывели из поезда, они с вещами идут где-то в темноте по лесу, потом их отвезли на автобусах до школы в близлежащем поселке и дали им чай попить», — поделилась женщина во время беседы с РЕН.ТВ.
Пострадавшим была своевременно предоставлена необходимая медицинская помощь, после чего их организованно доставили автобусами в Брянск. Там они пересели на поезд, следующий в Москву.
Свекровь женщины, по ее словам, получила травму головы из-за сильного удара. Подруга пострадала сильнее, в момент обрушения моста она упала и ее придавила дверь купе.
Последняя информация о трагедии
В результате взрыва автомобильного моста, фрагменты конструкции которого обрушились на проходивший под ним пассажирский поезд, пострадал 71 человек. Об этом проинформировал губернатор региона Богомаз. Подробности — в онлайн-трансляции URA.RU.
В РЖД сообщили, что предоставят бесплатный проезд до Брянска для родственников погибших и пострадавших, находящихся в больницах. Также пострадавшим будет обеспечено бесплатное медицинское обслуживание.
По информации Министерства здравоохранения, в настоящее время в лечебных учреждениях находятся 39 человек, получивших травмы, среди которых четверо детей. Семьям пассажиров, погибших в результате происшествия, выплатят компенсацию в размере 2,2 миллиона рублей.
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