Минобороны РФ выступило с официальным заявлением после терактов ВСУ

ВСУ совершены теракты с применением FPV-дронов в отношении военных аэродромов сразу в пяти регионах страны. Как сообщили URA.RU в Министерстве обороны России (МО РФ), действия киевского режима были направлены против объектов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Некоторые участники терактов задержаны.
«Сегодня киевским режимом был совершен теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях», — сообщили в Минобороны РФ URA.RU. Атаки на объекты в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были успешно отражены.
В результате атаки на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники. По данным Минобороны, FPV-дроны были запущены с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов.
Все возгорания были оперативно ликвидированы. Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет. Некоторые участники терактов были задержаны компетентными органами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.