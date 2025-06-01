Минобороны РФ выступило с официальным заявлением после терактов ВСУ

МО: некоторые участники киевских терактов на военные аэродромы в РФ задержаны
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ВСУ предприняли попытку атаковать российские военные аэродромы (архивное фото)
ВСУ предприняли попытку атаковать российские военные аэродромы (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
БПЛА атаковали Иркутскую и Мурманскую области 1 июня 2025 года

ВСУ совершены теракты с применением FPV-дронов в отношении военных аэродромов сразу в пяти регионах страны. Как сообщили URA.RU в Министерстве обороны России (МО РФ), действия киевского режима были направлены против объектов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Некоторые участники терактов задержаны. 

«Сегодня киевским режимом был совершен теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях», — сообщили в Минобороны РФ URA.RU. Атаки на объекты в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были успешно отражены.

В результате атаки на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники. По данным Минобороны, FPV-дроны были запущены с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов.

Все возгорания были оперативно ликвидированы. Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет. Некоторые участники терактов были задержаны компетентными органами.

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ВСУ совершены теракты с применением FPV-дронов в отношении военных аэродромов сразу в пяти регионах страны. Как сообщили URA.RU в Министерстве обороны России (МО РФ), действия киевского режима были направлены против объектов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Некоторые участники терактов задержаны.  «Сегодня киевским режимом был совершен теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях», — сообщили в Минобороны РФ URA.RU. Атаки на объекты в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были успешно отражены. В результате атаки на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники. По данным Минобороны, FPV-дроны были запущены с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов. Все возгорания были оперативно ликвидированы. Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет. Некоторые участники терактов были задержаны компетентными органами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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