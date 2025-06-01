Массовые атаки БПЛА с одинаковым сценарием: что известно о применении фур с дронами в российских регионах

В Иркутской и Мурманской областях зафиксированы удары БПЛА. Сообщается, что в обоих случаях для ударов по объектам на территории регионов были задействованы грузовики, из которых, по словам очевидцев, вылетали дроны. Атаку по регионам подтвердили губернаторы Игорь Кобзев и Андрей Чибис. Что известно о произошедшем — в материале URA.RU.
БПЛА в Иркутской области
Что по поводу атаки говорят власти
В Усольском районе Иркутской области зафиксирована атака беспилотников на воинскую часть в поселке Средний. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. По его словам, это первый подобный инцидент в Сибири, и на данный момент угрозы жизни и здоровью мирных жителей нет.
«В данную минуту в соцсетях появляется много противоречивой информации насчет взрывов в Усольском районе. Прошу не поднимать волну дезинформации и верить только проверенным данным. На данный момент известно, что это была атака дронов на воинскую часть в поселке Средний. Первая в Сибири», — заявил Кобзев в своем официальном telegram-канале.
Губернатор уточнил, что один из сбросов был совершен на старое здание в селе Новомальтинск. Точное количество задействованных беспилотников пока устанавливается. По информации Кобзева, источник запуска дронов уже блокирован — речь идет о фуре, откуда осуществлялось управление беспилотниками.
На место происшествия стянуты сотрудники ФСБ, МЧС и бойцы Росгвардии. Для координации работы силовых и экстренных служб был проведен оперативный штаб, глава региона также лично выехал в Усольский район для контроля ситуации.
Что об атаке БПЛА пишут журналисты
По данным telegram-канала Shot, громкие хлопки слышали в поселке Средний. По словам очевидцев, на трассе остановился грузовик, из которого начали вылетать БПЛА.
Сообщается, что предварительно дроны были прошиты для удаленного управления. Там же отметили, что вылетали БПЛА из грузового автомобиля марки Sitrak красного цвета с номерами Московской области. Отмечается, что очевидцы произошедшего пытались сбить вылетавшие из фуры БПЛА камнями.
Атака БПЛА в Мурманской области
Что о произошедшем пишут журналисты
В Оленегорском районе Мурманской области днем жители услышали звуки взрывов и увидели большой столб дыма в районе поселка Высокий. Мониторинговые каналы объявили в Мурманской области красный уровень опасности из-за активности БПЛА. Вблизи Оленегорска расположен военный аэродром.
По данным telegram-канала «Мурманск сегодня», причиной происшествия стало поражение беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в небе над регионом. «В Оленегорском районе виден огромный столб дыма, исходящий от поселка Высокий. Очевидцы говорят и о звуках взрывов. Со слов местных, в городе прозвучали взрывы, в нескольких местах начались возгорания», — сообщили в telegram-канале.
По данным Shot, в Мурманской области также видели фуру из которой начали вылетать БПЛА. Там отметили, что водитель грузовика уже задержан и дает показания.
Как сообщил telegram-канал Mash, водитель, не знал о грузе. Очевидцы отметили, что после того, как он подъехал к нужной точке и остановился из кузова внезапно начали вылетать беспилотники.
Что о произошедшем говорят власти
Губернатор региона Андрей Чибис сообщил о нападении вражеских беспилотников на регион. По словам главы региона, силы противовоздушной обороны, а также правоохранительные органы и экстренные службы задействованы в ликвидации последствий атаки.
«На территорию Мурманской области осуществлен налет вражеских беспилотников. Работает ПВО, правоохранители и экстренные службы. Северян прошу сохранять спокойствие и сообщать по номеру 112 обо всех подозрительных ситуациях», — заявил Чибис в своем telegram-канале. Губернатор также обратился к жителям с просьбой не публиковать фото- и видеоматериалы, связанные с атакой дронов и работой систем ПВО, чтобы не допустить попадания такой информации в открытый доступ.
Позже он отметил, что находится на пути в Оленегорск. Также он сообщил, что в сети распространяется информация о взрывах в Североморске, и отметил, что она недостоверна.
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