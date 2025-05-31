В смертельной аварии под Челябинском погиб водитель Hyundai

На федеральной трассе М-5 "Урал" под Челябинском произошла серьезная авария с человеческими жертвами. Около 14:10 на 1842 километре автодороги Москва-Челябинск столкнулись два автомобиля, двигавшиеся во встречных направлениях. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ региона.
"Около поселка Витаминного 59-летняя женщина за рулем Skoda Yeti не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с Hyundai. После удара Hyundai задел еще одну машину — Kia Spectra. В результате аварии 62-летний водитель Hyundai погиб на месте", — отмечает пресс-служба ведомства.
Его пассажирка, женщина того же возраста, была госпитализирована с травмами. Водитель Skoda и ее 55-летний пассажир также получили повреждения и были доставлены в медицинское учреждение.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники ГАИ и следственная группа. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагедии.
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