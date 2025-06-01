Минобороны раскрыло, сколько беспилотников Украина направила на Россию

Минобороны РФ: ПВО уничтожили 33 украинских беспилотника
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27 беспилотников было сбито над территорией Курской области
27 беспилотников было сбито над территорией Курской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

За период с 8:20 до 19:00 мск российские системы ПВО перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотных аппарата. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного», — написало ведомство у себя в telegram-канале. Они добавили, что большинство БПЛА (27 единиц) были сбиты в небе над Курской областью. Четыре аппарата перехвачены над Белгородской областью, еще два — над Липецкой областью. 

Ранее сообщалось, что в Рязанской области обломки сбитого БПЛА повредили кровлю жилого дома, о чем сообщил губернатор Павел Малков. Беспилотник был уничтожен силами ПВО до достижения цели, сообщает «Ридус».

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За период с 8:20 до 19:00 мск российские системы ПВО перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотных аппарата. Об этом сообщило Минобороны РФ. «Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного», — написало ведомство у себя в telegram-канале. Они добавили, что большинство БПЛА (27 единиц) были сбиты в небе над Курской областью. Четыре аппарата перехвачены над Белгородской областью, еще два — над Липецкой областью.  Ранее сообщалось, что в Рязанской области обломки сбитого БПЛА повредили кровлю жилого дома, о чем сообщил губернатор Павел Малков. Беспилотник был уничтожен силами ПВО до достижения цели, сообщает «Ридус».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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